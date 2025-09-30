Aparicio pidió respuestas urgentes por la falta de agua en el barrio General Paz

En la última sesión del Concejo Deliberante, el edil presentó un proyecto de resolución para exigir a Servicios Públicos Sociedad del Estado que atienda de inmediato los reclamos de las y los vecinos por la baja presión y el escaso caudal de agua.





La crisis en el suministro de agua potable que afecta al barrio General Paz se profundiza y, durante la sesión ordinaria del viernes en el Concejo Deliberante, el concejal Carlos Aparicio presentó un proyecto de resolución solicitando a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) que dé una respuesta urgente a los reclamos de los vecinos y vecinas, quienes desde hace tiempo denuncian la baja presión y la deficiente provisión del servicio en sus hogares.





En este contexto, explicó que iniciativa indica que los habitantes del sector han presentado quejas formales ante la empresa, pero también llevaron sus reclamos a los medios de comunicación, visibilizando la gravedad del problema y el impacto en la vida cotidiana.



Según manifestaron, muchas familias deben destinar sumas muy altas para la contratación de camiones cisterna para poder acceder a un recurso básico.





En ese sentido, Aparicio remarcó la necesidad de que el Concejo acompañe los pedidos de las y los vecinos, además pidió a los organismos competentes encontrar soluciones concretas e inmediatas.





“Se trata de una problemática que se agrava con el paso del tiempo y genera malestar entre muchos de los vecinos del barrio General Paz”, finalizó.