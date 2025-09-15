Aparicio participa en el 7° Encuentro Nacional de Concejos Deliberantes, junto a concejales de todo el país

Durante dos jornadas, concejales de toda la Argentina se reunirán para compartir experiencias y fortalecer la labor legislativa local. El concejal Aparicio de Caleta Olivia integra la delegación santacruceña. La agenda, de la primera jornada, incluye temas como salud mental, prevención de adicciones y participación juvenil.







Con la presencia de más de 60 delegaciones de todo el país, comenzó este lunes en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7° Encuentro de Concejos Deliberantes de Argentina, una iniciativa organizada por la red Legislaturas Conectadas.





En representación de Caleta Olivia participa el concejal Carlos Aparicio, quien destacó la importancia de estos espacios donde se discuten problemáticas comunes y se comparten estrategias legislativas.





La primera jornada estuvo centrada en el eje “Juventud, Riesgos y Acción”, con exposiciones sobre bullying, grooming y consumos problemáticos a cargo de Matías Kornetz, Director General de Políticas Sociales en Adicciones del Gobierno porteño y creador de la Fundación Prevenir es Amar. También la Fundación Éforo expuso sobre participación ciudadana juvenil, abriendo un debate sobre la necesidad de sumar a las y los jóvenes a la vida democrática.





“Temas como la salud mental y la prevención de adicciones no pueden esperar. Lo que se trabaja acá puede transformarse en políticas públicas reales en cada ciudad. En Caleta Olivia estamos avanzando con propuestas y programas para fortalecer la contención social y el acompañamiento a los jóvenes”, sostuvo Aparicio.





La agenda de este lunes, incluye espacios de consultas, trabajo en equipos, puesta en común de conclusiones y hasta una actividad cultural con una clase de tango en el Salón San Martín de la Legislatura porteña.





Mañana continuará con un nuevo eje: “Innovación digital en Concejos Deliberantes: inteligencia artificial al servicio de la transparencia y la eficiencia legislativa”, donde se debatirá el impacto de las nuevas tecnologías en los parlamentos locales.





“Este encuentro nos permite compartir experiencias, aprender de otros concejos deliberantes y traer a Caleta Olivia herramientas concretas para la ciudad, agregó.





El 7° Encuentro se desarrollará hasta mañana 16 de septiembre en el Palacio Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, y busca fortalecer los lazos entre los cuerpos deliberativos de todo el país, poniendo en agenda temas sensibles y actuales que atraviesan a la sociedad argentina.



