Aparicio: “La retirada de YPF no es una noticia que podamos celebrar”

El concejal de Caleta Olivia, Carlos Aparicio, del bloque “Más Cerca” (Unión por la Patria), se refirió al convenio recientemente firmado entre el Gobierno de Santa Cruz y la empresa YPF, advirtiendo que “no se puede presentar como un logro un acuerdo que parte de una retirada”.

“Que una empresa estratégica como YPF —pública, con más de 80 años de presencia en la región— se retire de nuestros yacimientos, no es una buena noticia. Y por eso no se puede festejar”, afirmó.

Aparicio valoró las obras anunciadas para Caleta Olivia, entre ellas una planta de tratamiento de residuos cloacales y un natatorio, pero advirtió que “es necesario mirar el panorama completo”. En ese sentido, remarcó: “No podemos mirar solo el árbol. Hay que ver el bosque. Detrás del anuncio hay una realidad estructural más grave: la salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge”.

“YPF no es cualquier empresa”, agregó. “Es una operadora central, con capacidad financiera, técnica y estratégica que muchas otras no tienen. Fue nacionalizada en 2012 y hoy el Estado nacional conserva el 51% del paquete accionario. Santa Cruz, además, tiene participación accionaria y representación en el Directorio. No somos solo observadores, somos parte”.

El edil también cuestionó el contexto en que se da este acuerdo: “La retirada comenzó con el gobierno de Javier Milei. Desde entonces, la producción en la cuenca se desplomó. Y mientras eso ocurría, el gobernador Claudio Vidal no solo acompañó en silencio, sino que organizó un acto para anunciarlo. Esa no es la defensa que los santacruceños esperamos de nuestras autoridades”.

Aparicio planteó, además, interrogantes que considera urgentes: “¿Cuál será el destino de las áreas que abandona YPF? ¿Quiénes están detrás de las empresas que avanzan sobre ese terreno? ¿Qué garantías tienen los trabajadores despedidos o desvinculados? ¿Qué impacto tendrá esto sobre la economía local y el empleo?”

“El retiro de YPF no fue una decisión técnica, sino política”, sostuvo. “Y fue una decisión tomada en Buenos Aires, pero aplaudida desde Santa Cruz. No compartimos esa postura. No vamos a naturalizar el vaciamiento de una empresa estratégica”.

Finalmente, Aparicio llamó a abrir un debate serio y amplio: “La sociedad merece una discusión transparente sobre el futuro energético de la provincia. Nuestra región no puede quedar a merced de convenios que se anuncian como avances pero que encubren retrocesos profundos. No se puede cambiar desarrollo sostenido por dinero efímero”.