Aparicio intimó al Banco Santa Cruz por débitos desmedidos sobre cuentas sueldo: “Están dejando a trabajadores sin un peso para vivir”

El concejal caletense exigió el cese inmediato de descuentos que afectan salarios de trabajadores activos y jubilados de Caleta Olivia y señaló que la problemática ya fue denunciada en distintas localidades de la provincia, donde empleados aseguran sufrir un verdadero “vaciamiento” de sus cuentas sueldo.

El concejal Carlos Aparicio presentó una intimación formal contra el Banco Santa Cruz S.A. para exigir el cese inmediato de los débitos automáticos que afectan cuentas sueldo de trabajadores, trabajadoras y jubilados de Caleta Olivia, denunciando prácticas financieras “desmedidas” que, en muchos casos, consumen la totalidad o gran parte de los haberes mensuales.

La presentación fue realizada ante la sucursal de Caleta Olivia y surge a partir de numerosos reclamos de vecinos damnificados que denunciaron descuentos automáticos vinculados a préstamos personales, tarjetas de crédito y otros compromisos financieros que terminan dejando a las familias sin recursos mínimos para afrontar gastos básicos.“Estamos hablando de salarios con carácter alimentario. No puede pasar que un trabajador cobre y a los pocos minutos quede sin dinero para comprar alimentos, pagar servicios o sostener a su familia”, expresó Aparicio.

En la intimación, el edil solicitó que en un plazo de 48 horas el Banco Santa Cruz detenga los débitos que afecten de manera total o significativa los haberes, restituya las sumas descontadas en exceso y brinde información clara y detallada sobre cada descuento aplicado.

Además, indicó que, de persistir esta situación, se avanzará con acciones legales y administrativas ante organismos de control, Defensa del Consumidor y la Justicia ordinaria.La problemática no es exclusiva de Caleta Olivia. En distintas localidades de Santa Cruz comenzaron a multiplicarse los reclamos de trabajadores que denuncian situaciones similares. Uno de los casos más recientes fue expuesto públicamente por el Sindicato de Empleados Municipales de 28 de Noviembre, que presentó una nota formal alertando sobre débitos automáticos que llegan a absorber hasta el 100% de los salarios de empleados municipales.

Desde el gremio calificaron la situación como un verdadero “vaciamiento de cuentas sueldo” y reclamaron la intervención urgente del Estado para proteger el carácter alimentario de los haberes.También en Río Gallegos y otras ciudades de la provincia comenzaron a conocerse testimonios de trabajadores afectados por descuentos considerados desproporcionados, generando una creciente preocupación social frente al impacto económico que estas prácticas provocan sobre cientos de familias santacruceñas.

“Lo que está pasando es gravísimo. No estamos hablando de privilegios ni beneficios, estamos hablando del derecho básico de un trabajador a disponer de su salario para vivir”, sostuvo Aparicio.

Finalmente, el concejal remarcó que continuará acompañando los reclamos de los vecinos y exigiendo respuestas concretas frente a una situación que “es gravísima”.