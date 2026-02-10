Aparicio impulsa una colecta solidaria de útiles escolares en Caleta Olivia

El concejal Carlos Aparicio anunció una nueva edición de la campaña destinada a armar kits escolares para estudiantes de distintos niveles educativos, con el apoyo de vecinos, comerciantes y organizaciones locales.

El concejal Carlos Aparicio informó que se encuentra en marcha una colecta solidaria de útiles escolares, en el marco de una iniciativa que su equipo desarrolla todos los años como parte de su labor social.

Según explicó, se trata de la primera actividad del año dentro de una agenda que combina la tarea institucional con acciones comunitarias. En ese sentido, destacó que la campaña cobra especial relevancia en el actual contexto económico, al señalar que “estamos atravesando uno de los años más complicados de los últimos tiempos”, lo que dificulta a muchas familias afrontar los gastos del inicio del ciclo lectivo.

El objetivo de la propuesta es armar kits escolares destinados a estudiantes de diferentes franjas etarias, incluyendo alumnos de nivel primario, secundario, universitario y centros de formación. Aparicio remarcó que la campaña se sostiene tanto con aportes propios como, principalmente, con la colaboración de vecinos, comerciantes y distintos sectores de la comunidad, además del acompañamiento de otras agrupaciones que brindan apoyo logístico.

El edil señaló que ya se recibieron donaciones de guardapolvos y útiles escolares, y que se mantienen contactos con instituciones educativas y centros de estudiantes para conocer las necesidades y orientar la entrega de los materiales.

Las donaciones se reciben durante toda la semana en el local ubicado sobre avenida Eva Perón, frente a la rotonda del barrio 2 de Abril, y también hoy en un punto del centro de la ciudad, frente al Gorosito, de 17 a 19 horas, de manera simultánea.

Durante la entrevista, Aparicio también hizo referencia a la agenda legislativa del año en curso y a temas de actualidad política, entre ellos la reforma laboral que será tratada en el Congreso de la Nación.