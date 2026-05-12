APADISCO celebra tres décadas de trabajo con un libro que repasa su historia y crecimiento

El doctor Roberto Zurita anunció la presentación del libro “30 años trabajando por la discapacidad APADISCO”, una obra que reúne imágenes, anécdotas y testimonios sobre el desarrollo de la institución y el acompañamiento de la comunidad.

El doctor Roberto Zurita confirmó la presentación del libro “30 años trabajando por la discapacidad APADISCO”, una publicación que resume el recorrido de la institución a lo largo de tres décadas de trabajo en la localidad.

Según explicó, la primera edición cuenta con 100 ejemplares y nació como una manera de reflejar el esfuerzo colectivo de padres, trabajadores y vecinos que acompañaron el crecimiento de la asociación desde sus inicios.

“Hemos podido terminar de imprimir el libro, con 100 unidades en esta primera tirada”, señaló.

Zurita recordó que los comienzos de APADISCO fueron impulsados por un grupo de padres vinculados al colegio y destacó el crecimiento sostenido de la entidad con el paso de los años.

“Arrancamos de la nada, un grupo de padres del colegio, que después nos empezamos a reunir y se fue dando lo del edificio, los talleres protegidos, la creación del gimnasio, la chacra, el hogar, la compra de la traffic y ahora el Centro de Día, una obra muy importante”, expresó.

El entrevistado remarcó además que cada avance fue posible gracias al acompañamiento de empresas, comercios y de toda la comunidad.

El libro incluye fotografías de distintas etapas institucionales, relatos y anécdotas, además de un repaso por los objetivos planteados en los primeros años y los desafíos que aún quedan pendientes.

Sobre el diseño de la portada, Zurita explicó que representa la identidad de la institución y sus actividades cotidianas.

“La tapa del libro nos representa. Está la imagen del edificio que está detrás del Hospital y unas manos abajo que representan el trabajo siempre, con la masa de la panadería y las plantas de la chacra, tratando de representar toda nuestra actividad”, indicó.

También destacó que en la contratapa aparece una fotografía de todo el equipo de trabajo, como reconocimiento a quienes formaron parte del proyecto institucional.

“Toda esta obra es una devolución a la comunidad, porque ahí se nombra a todas las personas que ayudaron. Es un agradecimiento por los padres y por los operarios”, sostuvo.

Durante la entrevista, Zurita repasó además las distintas acciones impulsadas por la asociación a lo largo de los años, entre ellas eventos, charlas y trabajos conjuntos con otras instituciones de la localidad.