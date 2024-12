ANSES brinda sus servicios a los barrios a través de operativos en los CIC municipales

La iniciativa articulada con el objetivo de acercar beneficios y derechos a aquellos que no pueden acceder a las oficinas centrales por diversas razones, se concretó este martes y miércoles en barrio 17 de Octubre y concluirá la semana en Rotary 23.

Así lo indicó, Guillermo Ritondale, Jefe de la Oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), quien resaltó la importancia de poder llegar a los distintos sectores de la ciudad para presentar las herramientas que brinda el Estado y garantizar que todos los vecinos conozcan y ejerzan sus derechos.

“Encontramos mucha gente que no tiene beneficios de Anses o no los están ejerciendo porque no saben o no pueden llegar, entonces la idea es impulsar operativos en los barrios”, expresó.

En este sentido, detalló que este jueves 5 y viernes 6 de diciembre estarán brindando atención en el CIC de barrio Rotary 23, mientras que el miércoles de la próxima semana arribarán al CIC de barrio San Cayetano.

Asimismo, destacó que los operativos cuentan con muy buena concurrencia por lo que desde la oficina local se planifica replicarlos de forma mensual para que la comunidad tenga previsión sobre las visitas a cada punto.

Finalmente, Ritondale recordó que durante estos operativos se puede iniciar o recibir asesoramiento sobre diversos trámites como escolaridad, AUH, certificación de servicios, reconocimiento de servicios, conocer su situación y aportes previsionales, entre otros.