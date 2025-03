Aniversario de Gobernador Gregores: “No hay poder más grande que una comunidad decidida a salir adelante”

Así lo manifestó el vicegobernador de Santa Cruz, Fabián Leguizamón durante el acto central por el nuevo aniversario de la localidad de Gobernador Gregores. Reconocimientos, importantes anuncios, trabajo conjunto con el Ejecutivo Provincial y nuevos desafíos, fueron las premisas que se remarcaron en este festejo.

Una comitiva del Gobierno de Santa Cruz fue recibida por la intendenta de Gobernador Gregores, Carina Bosso, y los vecinos, junto a quienes celebraron hoy un año más de este lugar que se forjó con la tenacidad y esfuerzo de los pioneros y de las nuevas generaciones. La misma estuvo integrada por el vicegobernador, Fabián Leguizamón; el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; la ministra de Salud y Ambiente, Analía Costantini; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; y el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, quienes llegaron hoy a la ciudad para participar del acto central por este 103º Aniversario de la localidad.

La Herrería La Fundadora, monumento e hito del brío patagónico, fue escenario de las actividades protocolares, organizadas para celebrar esta importante fecha de la Comuna. Las mismas comenzaron con el izamiento del pabellón nacional, entonación del Himno Nacional Argentino; y continuaron con un importante reconocimiento a los antiguos pobladores, y a todos los entes y organismos que trabajaron durante la emergencia climática, que azotó a la provincia e impactó fuertemente en Gobernador Gregores.

En la oportunidad, el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Cartera de Desarrollo Social, realizó la entrega de aportes a emprendedores de la Economía Social. A la vez, se anunció la reciente firma de un convenio, en el marco de la cooperación recíproca por parte del Ejecutivo a través de la Administración General de Vialidad Provincial y el Municipio de Gobernador Gregores, para llevar adelante distintas tareas en el planeamiento urbano como así también en el vaciadero municipal.

Posteriormente, el vicegobernador Fabián Leguizamón se dirigió a los presentes, destacando en principio: “Es un honor inmenso poder compartir con ustedes este momento tan especial”. “Estos 103 años de una comunidad que ha sabido forjar su identidad con esfuerzo, coraje y dignidad. Hoy no solamente celebramos un aniversario, sino que celebramos también el comienzo de una nueva etapa en la historia de nuestra provincia, y particularmente en esta localidad que tanto lo merece desde hace tanto tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, Leguizamón resaltó: “Después de más de 30 años de un modelo que se olvidó del pueblo, hoy la gestión, la transparencia y el compromiso ha vuelto a ocupar el centro de la escena. La magia no existe cuando se gobierna con responsabilidad, y está claro que no se va a revertir en un año, lo que durante décadas fue saqueado, postergado y silenciado, pero la confianza es el primer paso hacia el progreso. Y esa confianza se basa en recuperar la decencia política y dejar atrás la resignación, para construir una comunidad con oportunidad con equidad y con dignidad”.

“Sé muy bien que no ha sido fácil llegar hasta aquí, lo decía hace poco la intendenta, Carina Bosso, con las sinceridad de quien conoce las calles que camina. Enfrentamos años de abandono, promesas incumplidas, obras que nunca llegaron y necesidades que se acumularon sin respuesta, pero también decía con convicción algo más importante, nos pusimos de pie y empezamos a trabajar sin excusas”, expresó el Vicegobernador, quien subrayó que “ese mismo espíritu, es el que guía al gobernador Claudio Vidal desde el primer día de su gestión”. “Con él compartimos una visión clara, la transformación de Santa Cruz se construye con hechos, no con relatos. Buscamos que nuestro Lago Cardiel deje de ser una postal y se transforme en un motor turístico, que la producción local sea un orgullo y fuente de sustento, y que cada niño, cada joven, tenga acceso real a una escuela digna, a un empleo posible y a una vida con sentido”, aseveró.

Más adelante, Leguizamón recalcó que hoy puede decir: “Y puedo decir con orgullo que Gobernador Gregores ya no es un punto olvidado del mapa, sino una localidad con proyectos en marcha, inversión real, sueños que se empiezan a concretar y con señales claras de nuevo rumbo, tal cual lo anunció la intendenta local”. “Ese rumbo que se sostiene sobre pilares que no vamos a negociar: educación pública, salud accesible, desarrollo local, justicia real y sobre todo, honestidad en la función pública”, expuso.

Fabián Leguizamón hizo especial énfasis en la gestión anterior, manifestando: “A quienes nos antecedieron le decimos con respeto, pero con firmeza, el tiempo de privilegio, de acomodo y de la impunidad, se terminó. Hoy gobierna un equipo que no vino a enriquecerse sino a servir, que no vino a mirar para otro lado, sino a poner el cuerpo donde haga falta, que no le tiene miedo a los desafíos porque cree en la gente”.

“Este aniversario nos invita a mirar hacia atrás con memoria, pero sobre todo a mirar hacia adelante con esperanza porque el futuro del Gobernador Gregores se construye con cada calle que se arregla, con cada chico que vuelve a clase, con cada familia que consigue trabajo, y con cada emprendedor que se anima a invertir”, remarcó.

Antes de finalizar su alocución, el Vicegobernador de Santa Cruz, dijo que “el futuro no depende únicamente del Estado, sino también depende de ustedes (comunidad), de su participación, de su voz y de su confianza”.

“Necesitamos una ciudadanía activa que sepa exigir, pero también acompañar, que no se resigne al siempre fue así, sino que abrace este nuevo tiempo de posibilidades. Hoy desde este escenario le renuevo mi compromiso cono vicegobernador de Santa Cruz, vamos a seguir trabajando con cada vecino, para que esta ciudad recupere su lugar en la provincia, y con el corazón de su gente. El cambio ya empezó y como siempre digo, no hay poder más grande que una comunidad decidida a salir adelante”, cerró.