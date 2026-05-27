Andrea Bayón destaca avances y nuevos desafíos tras el 2° Foro Portuario

La secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, destacó los resultados del 2° Foro Portuario y remarcó la importancia del trabajo articulado entre distintos sectores para fortalecer la competitividad y el desarrollo del puerto local.

En diálogo con Voces y Apuntes, Andrea Bayón aseguró que el encuentro dejó “resultados que tienen que ver con la competitividad que se puede generar en el puerto a través de un trabajo articulado y multisectorial”, con el objetivo de consolidar “un puerto multipropósito”.

Durante el foro se abordaron distintos ejes temáticos vinculados a la actividad portuaria. “En las mesas se trabajaron los ejes de educación, gobernanza público-privada, sustentabilidad y ambiente, productivo-comercial e industrial”, explicó Bayón. Además, señaló que actualmente se encuentran elaborando una memoria descriptiva con las conclusiones surgidas en cada espacio de debate para presentarlas a los medios y autoridades.

La funcionaria indicó que una de las propuestas surgidas en el encuentro fue dar continuidad al trabajo desarrollado. “En dos de las mesas se habló de darle continuidad a las reuniones cada dos meses, para que esto no se agote cuando termina el foro”, sostuvo.

Bayón también remarcó el escenario de crecimiento que atraviesa actualmente la actividad portuaria. “La actividad portuaria tiene hoy un escenario importantísimo, con el astillero y la ampliación que ya está generando mano de obra para esta obra tan grande”, afirmó.

En ese contexto, destacó que existe una decisión política del intendente de avanzar en la integración del puerto con la ciudad “con pequeños objetivos”. Asimismo, señaló que a nivel provincial se trabaja en la ampliación del astillero y en la certificación de distintos sectores portuarios.

Finalmente, la secretaria consideró que uno de los desafíos pendientes es acercar más el puerto a la comunidad. “Nos queda trabajar en eso, que la comunidad vaya, se apropie de ese lugar, y que sepa que puede ingresar y hacer una visita”, concluyó.