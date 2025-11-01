Analizan alerta de vientos y la transitabilidad

Con el objetivo de evaluar los posibles riesgos que puedan afectar la transitabilidad de la red caminera provincial durante la jornada de mañana, 2 de noviembre de 2025, y en atención a las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, se informa lo siguiente:

1 – Se identifican dos áreas con mayor nivel de riesgo para la circulación vial ubicadas hacia el centro este y sudeste de la provincia:

• En una de las franjas se prevén vientos con velocidades de entre 50 y 60 km/h.

• Otra zona con valores aún más elevados, de entre 60 y 70 km/h.

2- Los vientos más intensos se registrarían entre las 11:00 y las 14:00 horas, con ráfagas que podrían alcanzar entre los 100 y 115 km/h, lo cual podría motivar restricciones temporarias a la circulación.

Se recomienda a nuestros usuarios, planificar los viajes, extremar las precauciones al circular, especialmente en los tramos de rutas más expuestos a vientos fuertes, y mantenerse informados a través de los canales institucionales habituales.