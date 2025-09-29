Analía Farías: “Orgullosa de que Piedra Buena sea parte de este escenario nacional del turismo”

La intendenta de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías, participa de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), acompañando el stand de Santa Cruz junto a representantes de las distintas localidades de la provincia.



Durante la tercera jornada del evento, Farías destacó “la oportunidad de mostrar la identidad de Piedra Buena y el potencial turístico que tiene la localidad dentro de esta nueva mirada que impulsa el Gobierno Provincial”.



“Esta es la segunda oportunidad que tenemos desde nuestra gestión de estar presentes en la FIT, y lo vivimos con mucha expectativa. La experiencia es sumamente rica, no solo por la posibilidad de promocionar nuestros atractivos, sino también por el intercambio con inversores, prestadores y visitantes de todo el país y del mundo”, expresó la jefa comunal.



La intendenta resaltó además la participación de Hugo González, chef piedrabuenense, quien realizó degustaciones representando a la provincia.



“Fue un orgullo enorme ver cómo se valoró la trucha de nuestra estación de piscicultura y los platos típicos elaborados con cordero y guanaco. Que digan que la trucha de Piedra Buena fue la mejor que probaron, habla del trabajo y el compromiso de nuestra gente”, señaló.



Farías también mencionó las próximas actividades turísticas que se desarrollarán en la localidad, como la Fiesta del salmón Chinook y el encuentro de Motorhome, un evento provincial que reunirá a visitantes de distintas partes del país.



“El turismo en Piedra Buena crece año a año. Somos una comunidad con un enorme recurso natural como el río Santa Cruz, que nos identifica y nos llena de orgullo. Queremos seguir mostrando esa majestuosidad, fortalecer nuestra oferta turística y generar nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros vecinos”, afirmó.



La presencia de Piedra Buena en la FIT 2025 es muy importante para la localidad con la promoción del turismo santacruceño, en línea con la política provincial de impulsar el desarrollo local a través de la diversificación productiva y la puesta en valor de los recursos naturales y culturales.