Anabalón: el Intendente de Vidal cobra dos sueldos, y niega aumentos a trabajadores de Pico Truncado

El Intendente de Pico Truncado, Sebastián Anabalón, sigue percibiendo el sueldo de petrolero además del de Intendente. Cobra doble salario mientras es cómplice y responsable de los miles de despidos en el sector hidrocarburífero y de los sueldos de hambre en la Municipalidad, otra bajeza del sector del Vidalismo, quienes manejan el estado como lo hicieron en el sindicato, con la impunidad absoluta que los caracteriza.

Según consta en la investigación periodística, el Intendente continúa cobrando su sueldo por parte de la prestadora de servicios petroleros Huinoil, lo cual se desprende de los datos del Codem de Anses, en donde figura como beneficiario de la obra social OSPE, lo que implica una inconsistencia e incompatibilidad absoluta, en una de las poblaciones más afectadas por los 2800 despidos de YPF.

Mientras tanto el pasado martes, en una asamblea en las escalinatas de la Municipalidad, los trabajadores y trabajadoras municipales decidían continuar con el paro de actividades por 120 horas, en reclamo de un mejor salario y condiciones laborales, es que el ajuste perpetrado por el Gobierno Nacional con la complicidad de la dirigencia de SER en el Congreso y un Gobierno Provincial que sigue haciendo negocios a costa de los trabajadores, no tiene parangón, según los testimonios recabados “con el actual salario ya no hay posibilidad de llegar al 5to días del mes, sumado al aumento de los servicios básicos como el gas y la luz, cuyos tarifazos ya están llegando al 500 %, situación promovida también por el Gobierno Provincial, en su afán de no molestar a Milei”.

El escándalo de Anabalón cobrando dos sueldos, burlándose de la normativa mínima y corrompiendo la Ley de Ética Pública, se suma a una serie de actos de corrupción detectados desde que Vidal Asume la gestión, con tres ministros implicados en el secuestro de armas, como Iris Rasgido, Julio Gutiérrez y Pedro Luxen, un funcionario “chanta” como Bennini, ex subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia, quien escrituró propiedades, terrenos y hasta una camioneta a su nombre, falsificando firmas, y desvió ser expulsado del Gobierno. El caso de la venta de alimentos en el Ministerio de Desarrollo Social, las empresas del Ministro de Salud Ariel Varela y ahora el escándalo con las empresas fantasma de Vidal en el Hospital. Anabalón no destiñe, se cree impune y hace lo que quiere con el estado, como toda la dirigencia de SER y los funcionarios provinciales.