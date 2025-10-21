Amplio operativo policial “Cobre Norte 2” en Pico Truncado y Caleta Olivia: cuatro detenidos y millonario secuestro de elementos vinculados al robo de cables de cobre

La Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante un extenso operativo policial denominado “Cobre Norte 2”, que se desarrolló de manera simultánea en las ciudades de Pico Truncado y Caleta Olivia, con resultados altamente positivos en el marco de una investigación por robo y acopio de cables de cobre sustraídos de instalaciones petroleras.

El procedimiento se concretó el 18 de octubre de 2025, a partir de las 20:00 horas, bajo la coordinación de la División de Investigaciones (DDI) Pico Truncado, dependiente de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, y con intervención del Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, y la Secretaría de Instrucción de la Dra. Sayra D’Archivio.

En total, se ejecutaron 18 órdenes de allanamiento, requisas personales y vehiculares, como parte de una causa iniciada meses atrás por la DDI, que permitió reunir abundante evidencia mediante vigilancias discretas, seguimientos controlados, relevamientos de información y análisis de comunicaciones telefónicas.

El objetivo del operativo fue desarticular una organización criminal dedicada al robo de cables de cobre desnudo y revestido, utilizados en yacimientos petrolíferos de Pico Truncado y Koluel Kaike.

Durante los allanamientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos de interés para la causa, entre ellos:

Herramientas de corte y trabajo (amoladoras, sierras, motosierras, martillos neumáticos).

Rollos de cable sintenax y cobre desnudo.

Equipos electrónicos (DVR, notebooks, tablets, teléfonos celulares, consolas).

Armas de fuego, municiones y miras telescópicas.

Vehículos de distintas marcas y modelos.

Una suma superior a tres millones y medio de pesos, cuya procedencia será investigada.

Además, en uno de los domicilios inspeccionados se constató el funcionamiento irregular de un comercio sin habilitación, por lo que personal municipal procedió a su suspensión preventiva.

Como resultado, cuatro personas fueron detenidas en carácter de incomunicadas, mientras que otros sospechosos fueron identificados y quedaron a disposición de la Justicia. Los detenidos fueron alojados en dependencias policiales de Pico Truncado y Caleta Olivia, y serán indagados por el magistrado interviniente.

El operativo contó con la participación de las Divisiones de Investigaciones de Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Deseado y Perito Moreno, junto a Fuerzas Especiales Zona Norte, División Apoyo Tecnológico, Narcocriminalidad, Criminalística y personal de Comisarías locales. También colaboró una bioquímica policial para el levantamiento de muestras y peritajes de laboratorio.

El despliegue fue supervisado en terreno por el Ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, el Comisario General Daniel Carrillo (Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones) y el Comisario Mayor Pablo Daniel Méndez (Jefe del Departamento Investigaciones).

El material incautado permanecerá a disposición del Juzgado interviniente para los peritajes correspondientes y el cotejo con denuncias previas.

Con este operativo, la Policía de Santa Cruz reafirmó su compromiso con la prevención y esclarecimiento de delitos complejos, destacando el trabajo profesional y coordinado de sus distintas divisiones en el marco del respeto al orden legal vigente.