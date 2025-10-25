AMPLIO OPERATIVO ANTIDROGAS EN RÍO GALLEGOS



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, tras una minuciosa investigación judicial desarrollada durante los últimos meses, personal especializado de la División Narcocriminalidad Río Gallegos llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad capital, logrando resultados altamente positivos.



La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo interino del Dr. Julio Zárate, y con intervención del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Vásquez, permitió identificar a un grupo de personas que habría desarrollado un sistema de comercialización de estupefacientes bajo una modalidad organizada y discreta, valiéndose de vehículos particulares y motocicletas para realizar entregas a domicilio, así como también de encuentros breves en la vía pública con diferentes compradores.



Durante el proceso investigativo, los efectivos pudieron constatar movimientos compatibles con maniobras “pasamanos”, principalmente en zonas céntricas, donde los implicados procuraban disimular su actividad aprovechando el tránsito habitual de personas y comercios.



A raíz de estas evidencias, y tras la solicitud de medidas judiciales correspondientes, en la jornada del viernes 24 de octubre, se ejecutaron allanamientos en cuatro viviendas particulares ubicadas en calle Belgrano al 500, José Ingenieros al 1600, Avellaneda al 400 y Magallanes al 300, además de la interceptación de un vehículo en Mariano Moreno y Urquiza, en el marco del mismo operativo.



Las diligencias fueron encabezadas por personal de Narcocriminalidad Río Gallegos, con apoyo de la División Fuerzas Especiales, Guardia de Infantería, Cibercrimen, Criminalística, Canes del Servicio Penitenciario Provincial, Divisiones Comisaría Primera y Segunda, Comando de Patrullas, Cadetes del tercer año del escalafón Investigaciones, y agentes de la Dirección General de Bienestar Policial.

La coordinación general estuvo a cargo del Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, junto al Director General de Investigación y el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Sur, contando además con la presencia del Coordinador de la Unidad de Coordinación del Ministerio de Seguridad.



Como resultado de los allanamientos, se secuestraron sustancias ilícitas, armas, municiones y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización, entre ellos:

Una pistola calibre 9 mm con su cargador, una pistola neumática calibre 4.5 mm y más de 50 municiones de diversos calibres, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, balanzas de precisión y de cocina, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo por más de $390.000, teléfonos celulares, equipos informáticos y dos automóviles con documentación irregular.



Asimismo, se logró la detención de dos personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal, junto a otros seis individuos que permanecen vinculados a la causa.

El desarrollo coordinado de estos procedimientos reafirma el compromiso de la Policía de la Provincia de Santa Cruz en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y toda actividad que atente contra la seguridad pública, destacándose el profesionalismo y la labor conjunta de las distintas áreas intervinientes.

