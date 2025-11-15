Amplia convocatoria en jornada de vacunación

El Ministerio de Salud y Ambiente a través de los equipos de Atención Primaria de la Salud, concreto un nuevo dispositivo de vacunación, organizado de manera conjunta al Club Hispano Americano de Río Gallegos. Durante esta instancia, se aplicaron vacunas del calendario nacional.

La jornada tuvo lugar en el Natatorio del Hispano Americano y estuvo destinada en principio a la comunidad del Club y público en general, en sentido de las acciones y participaciones de los deportistas de la institución que hacen parte de competiciones dentro y fuera de la provincia. Es por esto que se organizó en primera instancia una charla informativa para con los padres, para poner en valor la importancia de que los esquemas de vacunación sean completados.

Al respecto, la Referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Estefanía Stricker, destacó las tareas de los equipos de salud y la responsabilidad de las familias que asistieron al dispositivo, “estamos agradecidos de la convocatoria que estamos teniendo y la recepción también por parte de las instituciones a las cuales asistimos; convocando a padres, niños en esta campaña que estamos desplegando”.

Stricker, hizo énfasis en el acceso a la vacunación para la protección de la población “la vacunación sostenida con alta coberturas de vacunación hace que no tengamos enfermedades prevenibles; la vacuna no es un beneficio individual, es un beneficio social con un compromiso hacia toda la comunidad; es importante sostener coberturas altas de vacunación en toda la población objetivo, en los niños, a partir de los dos meses y en embarazadas, personal de salud y personas que tengan factores de riesgo; invitamos a todos a que sigan continuando, completando los esquemas”.

Por último, la referente recordó las próximas fechas de vacunación en Río Gallegos “este fin de semana de 14 a 19 vamos a tener activos los Centros de Atención N°9 y N°2, donde además continuamos con los abordajes territoriales puerta a puerta”.