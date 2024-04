“Amo Caleta Olivia y Santa Cruz, me encanta representar esta tierra cada vez que tengo la oportunidad”

Así expresó Julieta Díaz, artista Local en el primer programa de “En Línea” por Frecuencia Patagonia 99.3. La artista destacó que sus primeras presentaciones se dieron en Caleta Olivia Ciudad que la adoptó cuando ella tenía 4 años “Comencé en el Baile del Estudiante el cual me toco ganar el intercultural que me llevo a presentarme en la Fiesta Aniversario de la Ciudad, aquella vez me anotaron mis compañeros del EBIMAL N°1 porque tenía timidez de subirme al escenario y pude llegar muy lejos”

Luego de hacer un repaso por su biografía y su experiencia en el Pre Cosquín 2024 junto a su grupo musical “Tierra y Viento”. Comentó que se encuentran ensayando para poder volver a participar de este certamen. Detalló que se encuentra grabando un tema musical nuevo que se estrenará en la segunda semana del mes de Mayo.

Finalizó invitando a todos a participar de su show el día 11 de mayo en Origen Bar Gourmet.

Escucha la nota completa ingresando al link:

https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=WC7FNe&ref=watch_permalink&v=1129220474785976&rdid=p0duhTWcp3O4KdcG