Ambiente y UNPA firmaron acuerdo para fortalecer el desarrollo territorial

En el marco del programa Fortalecimiento de las Ciudades Santacruceñas, la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) firmaron un Acta Acuerdo de Colaboración Mutua, con el objetivo de articular acciones orientadas al desarrollo productivo y la planificación territorial.

El acuerdo, rubricado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, busca potenciar el trabajo conjunto entre organismos provinciales e instituciones académicas. La Secretaría, en su rol de autoridad de aplicación de la Ley General de Ambiente N° 25.675, impulsa estrategias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones institucionales, convocando a diversos actores a participar en iniciativas vinculadas al cuidado y aprovechamiento sustentable del territorio costero.

Por su parte, la UNPA aportará sus capacidades académicas y de investigación a través de sus sedes, institutos y centros de estudio, sumando además a las Unidades Académicas de Caleta Olivia y Puerto San Julián, para ampliar el alcance territorial de las acciones.

Desde la cartera ambiental destacaron que este acuerdo participativo “nos compromete a pensar y actuar por, para y desde nuestro territorio, apostando al desarrollo de las potencialidades endógenas de la provincia de Santa Cruz”.

