Ambiente refuerza acciones de educación ambiental y controles en diversas localidades de Santa Cruz

El secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, destacó el trabajo de la cartera en materia de educación ambiental, recorridas de inspección y acompañamiento a municipios.

El funcionario resaltó la participación de la cartera en encuentros y espacios de intercambio con instituciones académicas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. Acciones vinculadas a la educación ambiental, controles de actividades productivas y acompañamiento a municipios, para mejorar la gestión de residuos y el cuidado del ambiente.

En ese sentido, indicó que desde la Dirección de Educación Ambiental de la Secretaría participarán de un taller y una mesa redonda organizados junto a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), el Consejo Provincial de Educación y distintos actores vinculados al ámbito ambiental.

“Vamos a participar desde la Secretaría de Estado de Ambiente con la Dirección de Educación para contar cómo venimos trabajando, en temas vinculados a la generación de conciencia ambiental ciudadana, capacitaciones y desarrollo sustentable”, explicó.

Procopio señaló que en estas instancias también se abordará el trabajo que realiza el organismo en materia de comunicación ambiental, y el vínculo con la investigación científica para la toma de decisiones.

El encuentro contará con la participación de Parques Nacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y centros de investigación, entre ellas Ambiente Sur, Fundación Anfibia y equipos de investigación de la universidad. “Hay un interés provincial en unificar criterios y ver cómo podemos acompañarnos entre todos para fortalecer la educación ambiental”, remarcó.

Recorridas e inspecciones en la provincia

Por otra parte, el secretario de Ambiente detalló que la cartera se encuentra realizando recorridas por distintas localidades, junto a equipos de inspectores, para supervisar actividades productivas y acompañar procesos de adecuación a la normativa ambiental vigente.

Uno de los primeros operativos se llevó adelante en Puerto Deseado, donde se realizaron inspecciones en empresas pesqueras y en el puerto, para evaluar el manejo de residuos y el cumplimiento de la Ley de Impacto Ambiental.

“Estamos recorriendo la provincia con inspectores de distintas áreas, como impacto ambiental, residuos domiciliarios y residuos peligrosos, para acompañar a las empresas en la adecuación a la normativa”, informó el funcionario.

Estas tareas también incluyen visitas a mataderos y otros establecimientos productivos, donde se analizan aspectos vinculados al manejo de efluentes, emisiones y tratamiento de residuos. El secretario adelantó que el trabajo continuará en localidades de la zona norte, como Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado, además de otras ciudades donde ya se realizaron intervenciones.

En Gobernador Gregores, por ejemplo, inspectores del área trabajan actualmente en la evaluación de basurales a cielo abierto, para avanzar en su reconversión hacia vertederos controlados y, en el futuro, hacia rellenos sanitarios.

“Lo ideal es ir dejando atrás los basurales a cielo abierto, que están prohibidos por ley, y avanzar hacia sistemas más controlados de gestión de residuos”, sostuvo.

Ciudades sostenibles y gestión de residuos

Otro de los ejes de trabajo del organismo está relacionado con el programa de Ciudades Sostenibles, que busca promover prácticas ambientales responsables en las distintas localidades.

En ese marco, la Secretaría se encuentra gestionando y distribuyendo puntos verdes, para fomentar la separación de residuos y fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad.

“Estamos acompañando a los municipios para mejorar la gestión de residuos, orientarlos sobre cómo trabajar con rellenos sanitarios y avanzar en soluciones para los basurales existentes”, puntualizó Procopio.

Asimismo, manifestó que uno de los objetivos de su gestión es fortalecer el tratamiento de residuos especiales de generación universal, como pilas, neumáticos fuera de uso, residuos electrónicos, lámparas, envases fitosanitarios y aceites vegetales usados. “Son residuos que requieren una gestión diferenciada y muchas veces la gente no sabe qué hacer con ellos. Por eso queremos avanzar en un sistema integral para su tratamiento”, indicó.

Participación en Viva Barrio

Asimismo, Diego Procopio confirmó que la Secretaría de Estado, que depende del Ministerio de Salud y Ambiente, también participará en el programa Viva Barrio, que se desarrollará el 20 de marzo en Caleta Olivia y el 22 en Puerto Deseado.

Durante estas jornadas, el organismo presentará propuestas educativas, destinadas a promover el cuidado del ambiente entre vecinos y vecinas.

En ese sentido, detalló que el equipo de Educación Ambiental trabaja con materiales didácticos y dinámicas participativas, como rompecabezas y juegos temáticos, orientados especialmente a niños y jóvenes.

“Vamos a llevar juegos interactivos, experiencias sensoriales y actividades vinculadas al reciclaje, el desarrollo sustentable y la biodiversidad. Buscamos generar conciencia sobre la preservación del ambiente a través de propuestas lúdicas y educativas que acerquen estos temas a la comunidad”, concluyó Diego Procopio.