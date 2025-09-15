Ambiente planifica formación sobre Ley Yolanda

La Secretaría de Estado de Ambiente, órgano de aplicación -a nivel provincial- de la Ley Yolanda N° 27592, llevó a cabo una reunión con la “Comisión de Políticas Ambiéntales” de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).



En este contexto, encabezó el encuentro el secretario de Estado de Ambiente, Hugo Rene Núñez, acompañado por la directora provincial de Planificación y Control de Ambiente, Bárbara Klimisch, y por la UNPA se encontraban presentes las referentes, licenciadas Natalia Collm y Romina Peroné.



El objeto de esta reunión fue definir en conjunto los lineamientos, módulos y presupuesto para el dictado de la Ley Yolanda (Ley N° 27592), cuyo propósitos principales es garantizar que los funcionarios públicos incorporen la perspectiva ambiental en la planificación y ejecución de políticas públicas; y promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente y el cambio climático.



La Ley Yolanda establece la obligatoriedad de la formación integral en materia ambiental, para todas las personas que trabajan en la función pública. Sancionada en 2020, busca que los funcionarios comprendan la importancia del desarrollo sostenible y el cambio climático en la gestión pública, para construir una Argentina ambientalmente sostenible. La ley lleva el nombre de Yolanda Ortiz, la primera funcionaria latinoamericana dedicada al cuidado del ambiente en 1973.



La mencionada normativa establece la formación obligatoria en temática ambiental, para todos los agentes de los Estados nacional, provincial y municipal. Asimismo, establece que el incumplimiento injustificado de la capacitación puede ser considerado una falta grave, y dar lugar a sanciones disciplinarias.