Ambiente participó del 102º Exposición Rural de Puerto Deseado

En el marco del 113º aniversario de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, acompañó los festejos de la 102º Exposición y Feria Ganadera, que se desarrolló del 6 al 8 de febrero.

La Exposición Rural es un evento emblemático que se celebra anualmente para fomentar el encuentro del sector agropecuario, exhibir el potencial genético de la ganadería local y fortalecer el desarrollo económico y cultural de la región. En esta edición, la muestra volvió a convocar a productores, autoridades y al público general en un espacio que combinó stands de artesanos, peñas folclóricas, gastronomía e intercambio comercial.

En este sentido, con el objetivo de integrar la sostenibilidad en la producción y la vida cotidiana, la Secretaría de Ambiente se hizo presente con un stand interactivo a cargo de la Dirección de Educación Ambiental, bajo la premisa de promover la concientización y el cuidado de nuestro entorno, el espacio ofreció diversas propuestas pedagógicas:

Juegos y Dinámicas: Diferenciación y separación de residuos, sopas de letras y material didáctico para los más pequeños.

Biodiversidad Local: Actividades para aprender a identificar las huellas de la fauna autóctona.

Economía Circular: Talleres sobre compostaje domiciliario y el rol fundamental de las lombrices en el proceso de transformación de residuos orgánicos.

Responsabilidad Ciudadana: Difusión de la campaña “Volvé con tus residuos”, enfocada en mantener limpios nuestros paisajes naturales.

Como incentivo, los más pequeños recibieron remeras del programa Acciones Verdes y rompecabezas didácticos sobre flora y fauna autóctona. Por su parte, los adultos fueron premiados con kits de semillas, bolsas reutilizables, compost y lombrices californianas, fomentando activamente la creación de huertas domiciliarias en la comunidad.

Además, en un hito para la conservación ambiental y el fortalecimiento del turismo local, la Secretaría de Estado de Ambiente acompañó la etapa final de la materialización e inauguración del Sendero Turístico Aikén Deseado, ayudando a incorporar al Área Protegida, dependiente del Consejo Agrario Provincial, un nuevo espacio recreativo, educativo y cultural para la comunidad de Puerto Deseado.

El proyecto fue concebido como una propuesta de interpretación del paisaje que pone en valor la fauna, la flora y el patrimonio natural y cultural de la región, integrando disfrute, aprendizaje y uso responsable del territorio.

El recorrido cuenta con accesibilidad, señalética interpretativa, contenidos pedagógicos, apoyo tecnológico mediante una aplicación móvil descargable de la Play Store como Aiken Deseado y un punto panorámico que invita a la contemplación del entorno. La experiencia se complementa con recursos educativos específicos, entre ellos el libro “Naturaleza en detalle: una guía de exploración de flora, fauna y juegos ecológicos en la Ría Deseado”, pensado como material didáctico para escuelas, familias y visitantes.

De esta manera, el sendero se consolida como una herramienta de educación ambiental y participación comunitaria, aportando valor turístico y promoviendo el conocimiento y cuidado del territorio.

Durante la recorrida por ambos eventos, el secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, expresó: “Nuestra presencia en cada localidad tiene que ver con acompañar el desarrollo productivo y turístico, pero también con acercar herramientas concretas para el cuidado del ambiente. Lo vimos en la Sociedad Rural, con propuestas de educación ambiental como la separación de residuos y el compostaje, y lo vemos hoy con la apertura del Sendero Aikén Deseado, un espacio que invita a conocer, valorar y proteger nuestro patrimonio natural”. Cuando la gestión pública se construye en el territorio y junto a la comunidad, la sustentabilidad deja de ser un concepto y se transforma en una práctica cotidiana para mejorar la vida de las personas presentes y de las generaciones futuras”.