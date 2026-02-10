EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Ambiente participó del 102º Exposición Rural de Puerto Deseado

Compartir

En el marco del 113º aniversario de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Secretaría de Estado de Ambiente, acompañó los festejos de la 102º Exposición y Feria Ganadera, que se desarrolló del 6 al 8 de febrero.

La Exposición Rural es un evento emblemático que se celebra anualmente para fomentar el encuentro del sector agropecuario, exhibir el potencial genético de la ganadería local y fortalecer el desarrollo económico y cultural de la región. En esta edición, la muestra volvió a convocar a productores, autoridades y al público general en un espacio que combinó stands de artesanos, peñas folclóricas, gastronomía e intercambio comercial.

En este sentido, con el objetivo de integrar la sostenibilidad en la producción y la vida cotidiana, la Secretaría de Ambiente se hizo presente con un stand interactivo a cargo de la Dirección de Educación Ambiental, bajo la premisa de promover la concientización y el cuidado de nuestro entorno, el espacio ofreció diversas propuestas pedagógicas:

Juegos y Dinámicas: Diferenciación y separación de residuos, sopas de letras y material didáctico para los más pequeños.

Biodiversidad Local: Actividades para aprender a identificar las huellas de la fauna autóctona.

Economía Circular: Talleres sobre compostaje domiciliario y el rol fundamental de las lombrices en el proceso de transformación de residuos orgánicos.

Responsabilidad Ciudadana: Difusión de la campaña “Volvé con tus residuos”, enfocada en mantener limpios nuestros paisajes naturales.

Como incentivo, los más pequeños recibieron remeras del programa Acciones Verdes y rompecabezas didácticos sobre flora y fauna autóctona. Por su parte, los adultos fueron premiados con kits de semillas, bolsas reutilizables, compost y lombrices californianas, fomentando activamente la creación de huertas domiciliarias en la comunidad.

Además, en un hito para la conservación ambiental y el fortalecimiento del turismo local, la Secretaría de Estado de Ambiente acompañó la etapa final de la materialización e inauguración del Sendero Turístico Aikén Deseado, ayudando a incorporar al Área Protegida, dependiente del Consejo Agrario Provincial, un nuevo espacio recreativo, educativo y cultural para la comunidad de Puerto Deseado.

El proyecto fue concebido como una propuesta de interpretación del paisaje que pone en valor la fauna, la flora y el patrimonio natural y cultural de la región, integrando disfrute, aprendizaje y uso responsable del territorio.

El recorrido cuenta con accesibilidad, señalética interpretativa, contenidos pedagógicos, apoyo tecnológico mediante una aplicación móvil descargable de la Play Store como Aiken Deseado y un punto panorámico que invita a la contemplación del entorno. La experiencia se complementa con recursos educativos específicos, entre ellos el libro “Naturaleza en detalle: una guía de exploración de flora, fauna y juegos ecológicos en la Ría Deseado”, pensado como material didáctico para escuelas, familias y visitantes.

De esta manera, el sendero se consolida como una herramienta de educación ambiental y participación comunitaria, aportando valor turístico y promoviendo el conocimiento y cuidado del territorio.

Durante la recorrida por ambos eventos, el secretario de Estado de Ambiente, Diego Procopio, expresó: “Nuestra presencia en cada localidad tiene que ver con acompañar el desarrollo productivo y turístico, pero también con acercar herramientas concretas para el cuidado del ambiente. Lo vimos en la Sociedad Rural, con propuestas de educación ambiental como la separación de residuos y el compostaje, y lo vemos hoy con la apertura del Sendero Aikén Deseado, un espacio que invita a conocer, valorar y proteger nuestro patrimonio natural”. Cuando la gestión pública se construye en el territorio y junto a la comunidad, la sustentabilidad deja de ser un concepto y se transforma en una práctica cotidiana para mejorar la vida de las personas presentes y de las generaciones futuras”.

La Municipalidad de Río Gallegos abrió la inscripción para la Colonia de Adultos Mayores

El Municipio de Río Gallegos realizó un nuevo operativo barrial en el Bicentenario I y II, con la puesta en valor de espacios públicos

Este martes se realizará una colecta de útiles escolares en Caleta Olivia

También