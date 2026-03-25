Ambiente impulsó la educación ambiental en Caleta Olivia y Puerto Deseado a través del programa “Viva Barrio”

Con una fuerte impronta federal y participativa, el equipo ambiental de Santa Cruz recorrió el flanco norte con actividades recreativas, juegos y entrega de material informativo para sensibilizar sobre el cuidado del entorno local.

La Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia llevó adelante una intensa agenda de promoción y concientización en las localidades de Caleta Olivia y Puerto Deseado. El organismo provincial participó con un despliegue pedagógico en el marco de la propuesta integral planteada por el gobernador Claudio Vidal, “Vive Barrio”, que acerca diversas carteras y servicios a los vecinos de todo el territorio santacruceño.

A través de stands institucionales y actividades especialmente diseñados para las infancias, el equipo técnico de Ambiente transformó la jornada en una experiencia de aprendizaje. Los más chicos disfrutaron de juegos didácticos, trivias y regalos, mientras que las familias recibieron folletería informativa para el cuidado del entorno natural.

El eje central de la participación de la Secretaría fue la promoción de la conciencia ciudadana a través de sus campañas vigentes:

“Volvé con tus residuos”: Se trabajó en la importancia de la limpieza de los ecosistemas, instando a quienes visitan áreas naturales y zonas recreativas a volver con sus desechos al hogar, para darle una disposición adecuada y, de esta manera, proteger la fauna y flora local.

“Compostando en otoño”: Se brindó asesoramiento sobre el tratamiento de residuos orgánicos durante la temporada, aprovechando el material seco para la generación de abono natural.

Economía Circular: Se brindó información clave sobre la separación en origen, identificando materiales como plásticos, papeles, cartones, vidrios y metales que pueden ser recuperados, transformados y reinsertados en el sistema productivo como nuevos productos. De este modo, se busca visibilizar el ciclo completo de los materiales, promoviendo hábitos de consumo responsable y fortaleciendo la cultura del reciclaje para reducir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios.

Asimismo, el stand ofreció información sobre soberanía alimentaria mediante el asesoramiento en huerta orgánica y agroecología, incentivando a los vecinos a producir sus propios alimentos de manera sostenible.

Es importante subrayar que la jornada se desarrolló dentro de un operativo que incluyó una amplia gama de servicios para la comunidad. Los vecinos que se acercaron pudieron acceder también a controles de salud y vacunación, gestiones de DNI, asesoramiento en servicios públicos y un espacio de feria con productores y artesanos locales.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron la excelente recepción de la comunidad y señalaron que estas acciones buscan descentralizar la gestión, llevando educación ambiental de calidad y soluciones prácticas a cada rincón de Santa Cruz.