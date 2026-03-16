Ambiente busca mejorar la gestión de residuos patológicos en hospitales de Santa Cruz

El secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, participó de una reunión con directores de hospitales de la provincia con el objetivo de avanzar en un plan de adecuación y control del manejo de residuos patológicos en los establecimientos de salud.

En diálogo con la Subsecretaría de Producción y contenidos, Procopio explicó que desde el año pasado se viene trabajando junto al Ministerio de Salud para ordenar la gestión de estos residuos, que en algunos casos se acumulaban en hospitales, y requerían una reorganización del sistema de tratamiento.

“Lo que buscamos ahora es la trazabilidad de esos residuos: saber cómo se generan, cómo se transportan, cómo se almacenan y cómo se tratan”, comentó el funcionario, quien remarcó que la medida tiene un carácter preventivo, para evitar que algún residuo salga del circuito correspondiente.

Además, indicó que se establecerá un sistema de control basado en el peso de los residuos generados, lo que permitirá tener mayor previsibilidad en los costos de tratamiento, y un seguimiento más preciso del volumen producido por cada hospital.

Procopio también destacó la importancia de mejorar la separación de residuos dentro de los hospitales, ya que muchos materiales que, actualmente, se descartan como patológicos pueden ser tratados como residuos urbanos comunes.

En ese sentido, mencionó ejemplos como blísteres de medicamentos, envases de cartón, vidrio y otros materiales de embalaje que podrían separarse correctamente, para evitar gastos innecesarios en tratamientos especiales.

“Muchos residuos se creen patológicos y, en realidad, son asimilables a residuos sólidos urbanos. Separarlos permitiría bajar los costos de tratamiento”, sostuvo.

Referentes en cada hospital

El plan prevé además la designación de un referente en cada hospital, que se encargará de registrar, pesar y etiquetar los residuos generados, información que luego será contrastada con los datos de las empresas encargadas del tratamiento final.

Este sistema se apoyará en manifiestos de traslado, que permitirán verificar el recorrido de los residuos, desde su generación hasta su disposición final.

Asimismo, desde la Secretaría de Ambiente se solicitó reforzar los controles en los espacios de almacenamiento de residuos patológicos, dentro de los hospitales.

El funcionario recordó que, en el pasado, se registraron situaciones en las que residuos de otras instituciones eran llevados a hospitales para su disposición, algo que la normativa no permite.

“La ley establece que el generador del residuo es responsable desde que se produce hasta su disposición final”, concluyó Procopio.

Desde el organismo buscan fortalecer la gestión ambiental en los centros de salud y contribuir a mejorar las condiciones sanitarias y el cuidado del ambiente en toda la provincia.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.