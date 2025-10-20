Amadeo Figueroa: “Fue una campaña con más fuerza que dinero y con vecinos que tienen miedo a expresarse”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Amadeo Figueroa, habló sobre el cierre de la campaña electoral y las denuncias contra su compañero de lista, Juan Carlos Molina. Aseguró que realizaron una campaña “austera”, marcada por el contacto directo con los vecinos y la preocupación por el temor a represalias por parte de quienes los apoyan.

En diálogo con el programa Voces y Apuntes, el candidato Amadeo Figueroa, quien ocupa el tercer lugar en la lista de Fuerza Santacruceña para diputado nacional, hizo un balance de la campaña electoral y se refirió a las dificultades que enfrentaron como fuerza opositora en la provincia.

“Uno ya llega muy cansado a esta última etapa de las elecciones, pero en el fondo no quiere que se termine, porque hay algo que es lindo y que después se extraña”, expresó Figueroa. Destacó que disfrutó el contacto con la gente durante el recorrido por la provincia, aunque reconoció que debieron dividirse para abarcar más territorio.

El dirigente señaló que, a diferencia de los espacios oficialistas, su campaña se basó en el contacto directo con los vecinos: “Para nosotros, que hoy somos opositores, fue más de ir al votante concreto y no tanto a los espacios políticos partidarios. Tuvimos que hacer un doble esfuerzo en ese sentido”, explicó.

También subrayó que la campaña de Fuerza Santacruceña fue austera, en contraste con otros sectores que contaron con mayores recursos económicos y campañas virales en redes sociales. “Algunos apostaron con mucho dinero, y nosotros más con fuerza que con dinero. En ese sentido ha sido una campaña distinta”, afirmó.

Figueroa mencionó que, debido al contexto político provincial, muchas reuniones se realizaron de manera reservada para proteger a los ciudadanos que temen represalias por manifestar su apoyo. “Hay temor en la gente por persecuciones, por haber hecho comentarios o puesto un ‘Me gusta’ en redes sociales. Lo hacen a todo nivel y con cualquier persona”, denunció.

Consultado por las denuncias contra el primer candidato de su lista, Juan Carlos Molina, en relación con la Fundación Valdocco, Figueroa fue categórico: “Esto se trata de una jugada de campaña por sobre todas las cosas”.

El candidato sostuvo que la sociedad tiene derecho a saber quiénes son los denunciantes y señaló que la acusación fue presentada por Iris Rasgido, a quien vinculó con un hecho policial ocurrido en Río Gallegos. “Me parece que está floja de papeles. La denuncia carece de validez, por lo menos de entidad, por quién la formula”, aseguró.

Finalmente, Figueroa reflexionó sobre el uso político de las acusaciones en tiempos electorales: “Lo que los argentinos debemos entender es que una denuncia es una denuncia nada más, hasta el día que haya una sentencia firme. Acá se ha puesto de moda decir que un denunciado ya es culpable. La realidad mata cualquier tipo de relato o denuncia”.