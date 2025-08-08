Álvarez: “Vamos a impulsar todas las actividades económicas rentables para Santa Cruz”

Así lo manifestó el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, este jueves tras la reunión con representantes de pueblos originarios de la localidad de Las Heras sobre el avance del Proyecto Sofia, para exploración y futura extracción de uranio y vanadio en la región. Asimismo, el funcionario provincial detalló sobre el impacto que tendrá la eliminación de las retenciones mineras para dicho sector en Santa Cruz.

En este sentido, el ministro de Energía y Minería indicó: “Lo que se habló hoy fue acerca del Proyecto Sofia, para exploración y futura extracción de uranio y vanadio, a su vez, está en el área de incumbencia de la propiedad que posee la comunidad Limonao al sur de la localidad de Las Heras. Por tal motivo, había que la autorización a la comunidad para trabajar allí, la cual se realizó la explicación del proyecto con escribano público y demás, donde debemos cumplir con ciertas cuestiones que la legislación de pueblos originarios así lo exige”.

“Vamos a poder trabajar tanto con la empresa Sofía Energy como FOMICRUZ S.E comenzar a hacer las labores en terreno de extracción de las muestras que luego son llevadas a laboratorio y en el mes de noviembre, diciembre o primeros meses del año que viene, tener certificadas reservas de uranio y vanadio. Con eso, nos permitirá salir a promocionar estas posibilidades que tiene Santa Cruz y salir a buscar inversiones reales para la provincia”, expresó.

Asimismo, el funcionario provincial declaró que “se importan aproximadamente 200 toneladas por año en Argentina y con esta posibilidad de que se produzca el uranio en Santa Cruz es sumamente importante para que después esto sea utilizado en las centrales de generación eléctrica, porque en definitiva el uranio es un material energético, que abre la posibilidad de abastecer a todas las centrales nucleares de Argentina y, por otro lado, en la provincia se generaría empleo y abriría una puerta en un mineral que nunca fue trabajado. Por ejemplo, en Chubut que también posee dicho material, pero este se encuentra a 140 metros de profundidad a diferencia del nuestro que está a 40 metros”.

Por último, Jaime Álvarez se manifestó sobre eliminación de las retenciones mineras para el sector minero. “Todas aquellas medidas macroeconómicas que el Gobierno Nacional ha tomado que beneficien la inversión y la producción, son bienvenidas. Veníamos hasta hace un par de años atrás con un Gobierno Nacional con otras medidas macroeconómicas, pero tenemos la noticia que se eliminan los derechos los derechos de exportación del sector minero, las cuales se convierten en algo sumamente tentador a la hora de invertir en nuestro país como así también en la provincia porque hasta ahora veníamos en un proyecto de oro y plata, pero ahora se abre esta posibilidad de tener uranio y vanadio”.

“Toda posibilidad que exista en la provincia de Santa Cruz para que se realicen actividades rentables y viables económicamente las vamos a impulsar y obviamente que aplaudimos todas las medidas que el Gobierno Nacional lleve adelante para reducción de costos o facilitar la producción”, concluyó.