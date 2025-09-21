Álvarez: “Este embarque demuestra que YCRT tiene futuro y que Santa Cruz puede salir adelante con trabajo y producción”

El jefe de Gabinete de la Provincia, Daniel Álvarez, acompañó al gobernador Claudio Vidal y al interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, en el inicio de la carga del primer buque de carbón en el puerto de Punta Loyola, con destino a Brasil. Se trata de 60.000 toneladas que marcan el regreso de la Cuenca Carbonífera al mercado internacional.

Asimismo, Álvarez destacó la importancia del hecho como un hito colectivo: “Este embarque no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo de los trabajadores, los gremios, la intervención de YCRT y el acompañamiento del Gobierno Provincial. Desde el primer día asumimos la responsabilidad de sostener esta empresa, y hoy la vemos nuevamente en pie, exportando su producción”.

Por su parte, el jefe de Gabinete señaló además que este logro forma parte de un modelo de gestión basado en la responsabilidad y en la articulación con el sector privado: “Estamos convencidos de que el camino es trabajo y producción. Apostar a generar recursos propios, abrir mercados y darle valor a lo que producimos en Santa Cruz. Este primer embarque es un mensaje muy importante y claro. Si trabajamos todos juntos sin mezquindades, YCRT tiene futuro, y Santa Cruz también”.

Finalmente, Daniel Álvarez subrayó el carácter estratégico de YCRT para la provincia: “No se trata solo de carbón. Se trata de empleo, de energía, de movimiento económico. Después de tantos años, volvemos a exportar y lo hacemos con la convicción de que estamos construyendo una provincia más fuerte, más productiva y con oportunidades reales para nuestra gente”.

Detalles del embarque

El buque que se encuentra en Punta Loyola cargará unas 60.000 toneladas de carbón producido en Río Turbio. Este envío, constituye el primer embarque confirmado dentro de un esquema que ya contempla la salida de un segundo buque en las próximas semanas y la negociación de nuevos contratos de exportación.