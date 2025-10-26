Álvarez: “Es importantísimo que todo el electorado se acerque hoy a emitir su sufragio”

Lo dijo el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, quien realizó su voto en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°16 María R. de Battini, en la mesa 695, de la ciudad de Río Gallegos.

En el marco de las Elecciones Nacionales para la renovación de las bancas de legisladores, que en la Provincia de Santa Cruz corresponden a diputados nacionales, a las que se suma en Cañadón Seco la elección de presidente de la Comisión de Fomento, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez expresó, en primer lugar, “estoy feliz de poder elegir hoy”.

Al ser consultado por los medios de comunicación presentes sobre la importancia de esta jornada de comicios y fortalecer el espíritu democrático, señaló: “Gracias a Dios, sí, pudimos emitir rápidamente el voto. Creo que fueron minutos entre el ingreso y la salida”.

Luego Álvarez destacó la agilidad del procedimiento eleccionario: “Creo que perdí más tiempo preguntando dónde estaba el lugar dónde tenía que ir a votar, porque la gran sorpresa es que ahora las autoridades de mesa están dentro de lo que antes era el cuarto oscuro”.

Al detallar cómo realizó su voto, mencionó que “hay que ir a un biombo que está a 2 metros de distancia, y rápidamente introducir el voto en la urna, luego te entregan el DNI y, obviamente, ya finalizó este acto tan importante que, es nada más ni nada menos que poder elegir a nuestros candidatos”.

Además, se reiteró las características de votar con boleta única de papel: “Creo que estamos ante un nuevo sistema electoral mucho más claro, más transparente que le va a aliviar la vida a los vecinos, sobre todo a aquellos que antes venían y se encontraban con largas filas de espera, con un cuarto oscuro lleno de boletas, de colores, de letras, de fotos”.

Por otro lado, el jefe de Gabinete valoró la transparencia: “Gracias a Dios que ya no tenemos esa maldita ley de lemas vigente. A partir de ahora hay un nuevo sistema electoral donde el voto que cada ciudadano quiera que vaya a su candidato esta vez va a terminar con su candidato como corresponde”.

Para finalizar, Daniel Álvarez destacó: “Muchas veces un voto puede llegar a definir una elección, es muy importante acercarse a votar, tener en cuenta que el día es hoy, ya después va a ser tarde, y quienes ganen seguramente son quienes colaboran para que las decisiones se tomen, así que es importantísimo que todo el electorado se acerque hoy a emitir su sufragio”. Cabe mencionar que, según la legislación vigente en Argentina, el voto es universal, igual, secreto, libre y obligatorio, lo que significa que todos los argentinos, independientemente de su sexo, raza, religión, son titulares del derecho al sufragio a partir de los 16 años de edad. En Santa Cruz, 272 mil personas están habilitadas para votar este domingo.

Asimismo, es importante tener en cuenta que la Subsecretaría de Gobierno y Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Cruz informó que este domingo 26 todas las seccionales del Registro Civil de la provincia abrirán sus puertas.

En referencia a los horarios, los Registros Civiles de Río Gallegos, Caleta Olivia y la seccional de San Benito estarán abiertos de 10:00 a 15:00. El resto de las seccionales de la provincia atenderán de 10:00 a 14:00, por lo que los vecinos que aún no retiraron sus DNI, podrán hacerlo para luego dirigirse a su lugar de votación.