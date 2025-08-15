Álvarez: “El país nos necesita unidos, con orgullo patrio y con responsabilidad diaria”

Así lo sostuvo el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez en la inauguración del Monumento GC-83 al Guardacostas “Río Iguazú” en el monumento de Héroes de Malvinas de Comandante Luis Piedra Buena.

El Gobierno Provincial acompañó a la intendenta municipal, Analía Farías, al intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez y al jefe de la Prefectura de Puerto Santa Cruz, prefecto Fernando Scorza, en la ceremonia realizada este jueves junto a toda la comunidad.

Este homenaje busca poner en valor la historia y el sacrificio de la tripulación del “Río Iguazú” durante el conflicto del Atlántico Sur, como parte del reconocimiento permanente a los héroes de Malvinas.

“Hoy estamos reunidos como argentinos, unidos en sentimiento, pero por sobre todas las cosas con muchísimo orgullo”, expresó el Daniel Álvarez y agregó: “Si bien nos embarga un sentimiento de pena, lo que más tenemos que enarbolar en este día es la Bandera argentina, con el orgullo y el reconocimiento a quienes pelearon por ella dejando su vida por todos nosotros”.

En un pasaje cargado de emotividad, recordó su propia experiencia como niño en 1982, viviendo en Piedra Buena: “Mi recuerdo que perdura en mi memoria es estar caminando por la avenida principal, y ver a una vecina que despedía a soldados que se subían a un camión del Ejército. Les daba pan para que lleven y ellos le decían mamá. Ese momento me quedó grabado en el corazón”.

Su mensaje también incluyó un llamado a la responsabilidad colectiva: “El sacrificio que hicieron nuestros soldados, prefectos, gendarmes, marinos y pilotos nos ha dejado una gran responsabilidad: construir un país mejor. Un país que nos necesita unidos, con orgullo patrio, con responsabilidad diaria, trabajando y preocupándonos porque nuestros niños estudien y sientan orgullo por la bandera”.

“No hablamos de olvido, renuncia, ni de perdón. Este territorio patrio es y será argentino mientras haya un argentino vivo, y mientras sigamos levantando la causa Malvinas”, enfatizó Álvarez.

La ceremonia concluyó con un sentido homenaje a la Prefectura Naval Argentina y con emotivas palabras: “¡Viva la Patria! Que Dios nos bendiga a todos”.