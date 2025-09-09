Allanamientos y secuestros en Río Turbio por una causa de amenazas calificadas

En el marco de una investigación judicial por una causa caratulada como “denuncia por amenazas calificadas e infracción a la Ley 26.485”, personal policial de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio llevó adelante un amplio operativo en distintos sectores de Río Turbio y del Paraje Julia Dufour.

Las diligencias se realizaron este lunes 8 de septiembre, a partir de las 10:40 horas, con directivas emanadas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local, y contaron con allanamientos domiciliarios, requisas personales y vehiculares.

Según se informó, los procedimientos arrojaron resultados positivos:

Allanamientos en viviendas de los barrios Santa Cruz, Bajo “Alquileres” y Julia Dufour, donde se secuestraron armas de fuego largas, un revólver, cartuchos de diversos calibres, cargadores, vainas servidas, cuchillos y varios teléfonos celulares.

de los barrios Santa Cruz, Bajo “Alquileres” y Julia Dufour, donde se secuestraron armas de fuego largas, un revólver, cartuchos de diversos calibres, cargadores, vainas servidas, cuchillos y varios teléfonos celulares. Requisas personales a hombres y mujeres mayores de edad, con el secuestro de celulares.

a hombres y mujeres mayores de edad, con el secuestro de celulares. Requisas vehiculares en un Ford 1400 y una Toyota Hilux; en esta última se incautaron dos teléfonos celulares y un cuchillo tipo cocina.

en un Ford 1400 y una Toyota Hilux; en esta última se incautaron dos teléfonos celulares y un cuchillo tipo cocina. Allanamiento en un taller de Julia Dufour, donde se encontraron cartuchos de escopeta, una hoja de cuchillo sin mango, un cargador y varias vainas calibre 7,62 x 51 mm.

Todos los elementos secuestrados quedaron bajo custodia de la División Comisaría Yacimientos Río Turbio, a disposición del magistrado interviniente.

En el operativo participó personal de la comisaría local, con la colaboración de Fuerzas Especiales Zona Sur y de la División de Investigaciones (DDI) Cuenca Carbonífera, garantizando la seguridad en cada procedimiento.

Las actuaciones continúan bajo investigación judicial. Desde la Policía de la Provincia se recordó la importancia de denunciar cualquier situación de violencia o amenaza, asegurando confidencialidad y acompañamiento a las personas afectadas, en el marco de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.