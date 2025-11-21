Allanamientos simultáneos en Río Gallegos: un detenido y evidencia secuestrada por un robo en Celin Barrientos

La Policía realizó dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 3, donde se secuestraron prendas clave para la investigación y se aprehendió a un sospechoso vinculado al robo ocurrido el 8 de noviembre.

La División de Investigaciones de Río Gallegos llevó adelante este jueves por la mañana una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una causa por robo cuya instrucción está a cargo de la Comisaría Tercera. Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N.º 3 tras los avances reunidos en la investigación iniciada el pasado 8 de noviembre.

Ese día, la Comisaría Tercera intervino en un hecho registrado en una vivienda ubicada en la calle Celin Barrientos N.º 1300, donde se constató la rotura de una abertura y la sustracción de un televisor y otros elementos electrónicos. A partir de ello, se realizaron relevamientos en el lugar, análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a vecinos.

El análisis de la evidencia permitió identificar la presunta participación de un vehículo Volkswagen Suran, detectado circulando por la zona y vinculado temporalmente al momento en que un individuo ingresó al domicilio. Las cámaras también permitieron relacionar estos movimientos con un inmueble ubicado en Avenida San Martín N.º 2800, perteneciente a familiares de un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso registrado en las imágenes.

Con esta información, se elevó el informe a la sede judicial, que dispuso allanamientos en dos domicilios: Avenida San Martín N.º 2800 y calle Hernán Cortez N.º 2400. A las 09:50 de este jueves, personal de la División de Investigaciones, con apoyo de la Comisaría Tercera y la Comisaría Quinta, ejecutó los procedimientos de forma simultánea.

Durante las requisas, se secuestraron prendas de vestir que serían coincidentes con las utilizadas por el autor del robo. Además, un hombre mayor de edad fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Tercera para su identificación y los trámites correspondientes.

La autoridad judicial dispuso que, cumplidos los plazos legales, el detenido recupere su libertad supeditado a la causa. En tanto, la Policía continúa desarrollando tareas investigativas para avanzar en el esclarecimiento definitivo del hecho.