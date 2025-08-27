Allanamientos simultáneos en Puerto Deseado: incautaron celulares y hubo un detenido

En la tarde del martes 26 de agosto de 2025, la División de Investigaciones de Puerto Deseado llevó adelante un amplio operativo judicial que incluyó seis allanamientos simultáneos, requisas personales y medidas de detención, en el marco de la causa caratulada “Cattani Fabio Dante s/Rto. Víctima”.

Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado local, a cargo del Dr. Gabriel Contreras (subrogante legal), con la intervención de la Secretaría Penal del Dr. Sergio Poisson. El procedimiento contó con la supervisión del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y del comisario mayor Pablo Daniel Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte. También participaron efectivos de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, Comisaría local, Guardia de Infantería de Caleta Olivia y Guardia de Infantería de Pico Truncado.

Resultados del operativo

En un domicilio de calle 28 de Noviembre 2032 , se incautó un teléfono celular marca Razr, modelo 50, tras una requisa personal que derivó en la detención de un sujeto .

, se incautó un teléfono celular marca Razr, modelo 50, tras una requisa personal que derivó en la . En el Barrio Randisi, casa 15 , no se obtuvieron resultados de interés.

, no se obtuvieron resultados de interés. En calle Talleres Volcán 1981 , se incautó un celular Samsung J2.

, se incautó un celular Samsung J2. En calle Perito Moreno 838 , no hubo hallazgos en la vivienda, pero en una requisa personal en la vía pública se secuestró un celular Samsung.

, no hubo hallazgos en la vivienda, pero en una requisa personal en la vía pública se secuestró un celular Samsung. En calle Buque Pesquero 1986 , se incautaron dos teléfonos celulares Motorola .

, se incautaron . En calle Pampa Alta 1972, no se hallaron elementos de interés, y el morador no se encontraba en el lugar.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición del magistrado interviniente, mientras que la investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente.