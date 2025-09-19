Allanamientos simultáneos en Caleta Olivia por robos en locales comerciales

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en horas de la tarde del día 18 de septiembre de 2025, personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, dependiente del Departamento Delito Organizado Zona Norte, llevó adelante un importante operativo denominado “Capibara Térmico”.

El procedimiento se inició a las 15:00 horas, en cumplimiento de tres órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, a cargo del Dr. Gabriel Contreras, en el marco de la investigación de distintos hechos de robo registrados en locales comerciales de la zona céntrica de la ciudad.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en domicilios ubicados en los barrios Rotary 23, 17 de Octubre y Esperanza, logrando el secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan artículos de regalaría y bazar (peluches con forma de capibara, vasos y botellas térmicas, mates autovaciantes y juguetes), así como prendas de vestir utilizadas en los hechos investigados.

Asimismo, durante los allanamientos se incautaron municiones calibre 9 milímetros y réplicas de armas de fuego, quedando todo el material secuestrado a disposición de la justicia.

La identificación de las personas presuntamente involucradas —tres mayores de edad— se logró mediante un minucioso análisis de cámaras de videovigilancia de los comercios afectados, quedando los mismos involucrados en la causa judicial a disposición de la sede interviniente.

El operativo contó con la colaboración del personal de Fuerzas Especiales Zona Norte, Comando de Patrullas y Cuerpo de Infantería, quienes brindaron apoyo logístico y de seguridad.