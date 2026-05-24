Allanamientos rurales en Gobernador Gregores permitieron recuperar bienes robados y secuestrar un arma de fuego



En el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido en la estancia “La Aragonesa”, se realizaron allanamientos simultáneos en zonas rurales y urbanas de Gobernador Gregores. El operativo permitió recuperar parte del mobiliario sustraído y secuestrar un arma de fuego junto con municiones.

Como resultado de un trabajo conjunto entre la División de Investigaciones de Comandante Luis Piedra Buena y la División Operaciones Rurales de Gobernador Gregores, se concretaron una serie de allanamientos vinculados a una causa por robo agravado denunciada ante la Justicia.

La investigación se originó tras el hecho ocurrido en la estancia “La Aragonesa” y avanzó bajo directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz.

En ese marco, se llevaron adelante procedimientos simultáneos en establecimientos rurales y viviendas ubicadas en la planta urbana de Gobernador Gregores.

Los operativos en el sector rural estuvieron a cargo de la División Operaciones Rurales Gobernador Gregores, con colaboración del Departamento de Seguridad Rural y de la División Operaciones Rurales Río Gallegos.

Como resultado de las diligencias, se logró el secuestro de un arma de fuego larga, municiones de distintos calibres y la recuperación de parte del mobiliario denunciado como sustraído de la estancia afectada.

Asimismo, los propietarios de los establecimientos alcanzados por los procedimientos fueron puestos a disposición de la Justicia y fijaron domicilio formal en el marco de la causa.

De manera paralela, también se ejecutaron otras órdenes de allanamiento en distintos puntos del ejido urbano de Gobernador Gregores.

La investigación continúa con el objetivo de localizar y restituir la totalidad de los bienes involucrados en el hecho.