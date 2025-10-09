Allanamientos en Río Gallegos: detienen a un sospechoso por robo a mano armada y le secuestran marihuana

La División Investigaciones Río Gallegos realizó dos allanamientos en el Barrio Bicentenario tras un robo calificado ocurrido el 30 de septiembre. Durante el operativo se detuvo a un sospechoso, quien tenía droga y un teléfono celular entre sus pertenencias.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que personal de la División Investigaciones Río Gallegos llevó a cabo el 8 de octubre una serie de allanamientos en el Barrio Bicentenario, en el marco de una causa por robo calificado ocurrido días atrás en la capital provincial.

El hecho investigado se remonta al 30 de septiembre, cuando un ciudadano denunció que, mientras realizaba una reparación de teléfono celular en un domicilio del mencionado barrio, fue amenazado con un arma de fuego y despojado de un teléfono Samsung A13.

A partir de las averiguaciones y los datos aportados por la víctima, los investigadores lograron identificar al presunto autor y obtener una orden judicial para allanar dos viviendas vinculadas al caso. En los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa.

Durante la requisa al principal sospechoso, la policía encontró un teléfono celular y once envoltorios de marihuana, con un peso superior a 15 gramos, según confirmaron los análisis realizados por la División Narcocriminalidad Río Gallegos.

El individuo fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Séptima, donde se realizaron las diligencias dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 2. Tras su identificación y los trámites de rigor, el magistrado interviniente ordenó su libertad con domicilio fijado a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron la coordinación entre la División Investigaciones, la Comisaría Séptima y la División Narcocriminalidad, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho y en el secuestro de elementos relevantes para la causa.