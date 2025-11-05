Allanamientos en Puerto Deseado: secuestran armas, municiones y drogas en causa por robo calificado

Personal de la DDI Puerto Deseado realizó dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por un violento robo ocurrido en octubre. Se secuestraron armas, municiones y elementos de valor.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que este martes 4 de noviembre, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) Puerto Deseado llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido el pasado 18 de octubre.

El hecho delictivo tuvo lugar alrededor de las 22:30 de ese día, cuando tres personas encapuchadas ingresaron violentamente a una vivienda del casco urbano y redujeron a su morador. Uno de los atacantes portaba un arma de fuego con la que intimidó a la víctima, mientras los otros sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos un televisor, un teléfono celular y varias plantas de cannabis que se encontraban bajo cultivo autorizado por el REPROCANN.

A partir de las tareas de investigación, la DDI logró identificar a uno de los presuntos autores, un hombre mayor de edad domiciliado en el Barrio 50 Viviendas, y determinar la presunta utilización de un vehículo marca Orion GL color rojo para la huida.

Con estos elementos, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado emitió órdenes de allanamiento y requisa personal y vehicular, que fueron ejecutadas desde las 12:20 en dos inmuebles: uno sobre calle Osvaldo Bayer, entre Patagonia y Reconquista, y otro en el citado barrio.

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la DDI Puerto Deseado, con supervisión del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y del comisario mayor Pablo Daniel Méndez, jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte.

Durante los operativos, en el primer domicilio se notificó al principal sospechoso sobre su situación procesal, aunque no se hallaron elementos de interés inmediato. En la segunda vivienda, ocupada por familiares del implicado, se secuestraron municiones de distintos calibres, un revólver, balanzas de precisión, un televisor, una consola de videojuegos con accesorios y hojas vegetales similares a cannabis sativa, entre otros objetos que serán peritados.

En el transcurso del procedimiento, una adolescente de 16 años agredió al personal policial, provocando lesiones leves en el rostro de una efectivo. Por este hecho, se iniciaron actuaciones judiciales por “Atentado y Resistencia a la Autoridad”, con intervención del magistrado competente.

Tras finalizar las diligencias, el juez interviniente dispuso que el hombre identificado fije domicilio en la causa, mientras que las sustancias incautadas fueron enviadas a la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia para su análisis.

Los operativos contaron con apoyo de la División Fuerzas Especiales Zona Norte, DDI Pico Truncado y la Comisaría Puerto Deseado, y concluyeron sin mayores incidentes, aunque con resultados positivos que permiten avanzar en la identificación de los restantes involucrados.