Allanamientos en Pico Truncado: secuestran armas, drogas y detienen a dos personas

La DDI realizó dos procedimientos vinculados a un ataque a tiros ocurrido el 10 de septiembre. Durante los operativos también encontraron marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

En la tarde del miércoles 17 de septiembre, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante dos allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, en el marco de la investigación por un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 10 de septiembre en la intersección de las calles 9 de Julio y Tucumán.

El hecho investigado ocurrió cuando un hombre que caminaba por la zona fue interceptado por un automóvil Chevrolet con dos ocupantes, uno de los cuales efectuó disparos sin lograr herirlo.

Tras diversas tareas investigativas —entre ellas análisis de cámaras de seguridad, vigilancias y recolección de testimonios—, la Justicia autorizó los procedimientos, que se concretaron en viviendas ubicadas en calle Pueyrredón y en Pasaje 17 de Agosto.

Como resultado, la policía secuestró prendas de vestir relacionadas con el caso, un revólver calibre .22 cargado, una carabina calibre .22 largo, once municiones, tres teléfonos celulares y el vehículo Chevrolet presuntamente utilizado en el ataque. Además, fueron demorados un hombre y una mujer mayores de edad, ambos oriundos de la provincia de Formosa, quienes quedaron vinculados a la causa que tramita el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Cimini.

Durante uno de los allanamientos, los investigadores también encontraron plantas de cannabis, flores secas, envoltorios con marihuana, balanzas digitales, un picador y dinero en efectivo. Por este hallazgo, intervino el Ministerio Público Fiscal de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de la droga y demás elementos, abriendo una causa federal por infracción a la Ley 23.737 contra uno de los detenidos.

El operativo fue supervisado por el Jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y contó con la colaboración de Fuerzas Especiales, la División Criminalística y personal de la Comisaría Segunda de Pico Truncado.