Allanamientos en Las Heras: secuestran droga, armas y motos robadas

En un operativo realizado en el barrio Calafate y el pasaje Cruz del Sur, la DDI de Las Heras incautó estupefacientes, armas, municiones, vehículos robados y otros elementos sustraídos. Dos personas fueron detenidas, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso por un hecho de lesiones graves.

El lunes 11 de agosto, pasadas las 8:30, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras llevó adelante dos allanamientos en el marco de una causa por lesiones graves agravadas, con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad.

El primero de los procedimientos se realizó en una vivienda del barrio Calafate, donde se incautaron seis municiones, una motocicleta Honda patente AA215GUY, otra motocicleta sin marca ni patente visible, una hormigonera, una consola PlayStation 4 con dos controles, una notebook, documentación de un Volkswagen Gol Trend (patente JEF-022), además de marihuana, cocaína y una balanza. Por el hallazgo de drogas intervino la Fiscalía Federal con asiento en Caleta Olivia.

En el segundo domicilio, ubicado en el pasaje Cruz del Sur, los efectivos hallaron un arma de fuego de fabricación casera y otra motocicleta sin patente ni marca visible. En este lugar fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes quedaron incomunicados a disposición de la Justicia.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima del hecho investigado continúa en estado crítico en terapia intensiva. Además, se trabaja en la localización de un tercer implicado, un hombre que ya fue identificado.

Del operativo participaron el ministro de Seguridad provincial, el jefe del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, efectivos de la DDI Las Heras y personal de Fuerzas Especiales Zona Norte con asiento en Caleta Olivia.