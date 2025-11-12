Allanamientos en Las Heras: dos detenidos por un violento ataque en la vía pública

Dos hombres fueron arrestados tras una serie de allanamientos en los barrios Calafate y Güemes, luego de que un vecino denunciara haber sido brutalmente agredido y amenazado con armas de fuego. En los operativos se secuestraron armas, drogas y elementos de interés para la causa.

Durante la jornada del martes, efectivos policiales de Las Heras realizaron una serie de allanamientos que culminaron con la detención de dos hombres acusados de participar en un violento ataque ocurrido en la vía pública.

El hecho se originó a raíz de la denuncia de un vecino que aseguró haber sido agredido mientras se encontraba en las inmediaciones de una construcción. Según su testimonio, dos sujetos descendieron de un vehículo, comenzaron a insultarlo y lo golpearon con los puños y con fierros. Posteriormente, cuando la víctima intentó escapar, fue perseguida y amenazada con armas de fuego.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras emitió tres órdenes de allanamiento. Los procedimientos, realizados en los barrios Calafate y Güemes, arrojaron resultados positivos: se secuestró un automóvil presuntamente implicado en el hecho, municiones, teléfonos celulares, clorhidrato de cocaína, dos balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la investigación.

Los operativos fueron supervisados por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, junto al jefe del Departamento de Investigaciones Zona Norte, Crio. My. Méndez, y el Crio. My. José Britos, a cargo de la Unidad Regional Zona Norte. Además, contó con la intervención de personal de la División Investigaciones Las Heras, División Comisaría Segunda, Fuerzas Especiales Zona Norte y Guardia de Infantería de Pico Truncado y Caleta Olivia.