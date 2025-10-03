Allanamientos en Caleta Olivia y Pico Truncado: secuestro de armas, drogas y detención de sospechosos

En un amplio operativo policial, la División de Investigaciones de Pico Truncado y Caleta Olivia llevaron adelante cinco allanamientos en distintos barrios de la ciudad del Gorosito. La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, en el marco de una causa por intento de robo. El procedimiento derivó en el secuestro de herramientas utilizadas para forzar domicilios, teléfonos celulares, chapas patentes, plantas de marihuana y la detención de varios sospechosos.

Las diligencias se realizaron el jueves 2 de octubre en barrios 17 de Octubre, Golfo San Jorge, Rotary 23, Perito Moreno y calle Santa Fe. Entre los elementos secuestrados se hallaron barretas, un cortapernos, una tenaza y un teléfono celular. En uno de los domicilios, ubicado en el barrio Rotary 23, se encontraron cuatro plantas de marihuana, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia y dejó a la ocupante de la vivienda involucrada en una causa federal.

Ese mismo día, alrededor de las 18 horas, personal policial de Pico Truncado interceptó un vehículo Volkswagen Gol Trend similar al observado días atrás en un intento de robo en la zona de chacras. Sus ocupantes, dos hombres mayores de edad —uno oriundo de Pico Truncado y otro de Caleta Olivia— fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia. Durante la requisa se incautaron celulares, herramientas y el rodado en cuestión.

Asimismo, se confirmó que uno de los investigados, residente en Caleta Olivia, tenía pedido de captura vigente por infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención del Juzgado Federal local. El operativo fue supervisado por el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte y contó con la colaboración de distintas divisiones policiales y fuerzas especiales.