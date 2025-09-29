Allanamientos en Caleta Olivia y Pico Truncado por un violento robo

Esta mañana realizamos cinco allanamientos en simultaneo -2 en Caleta Olivia y 3 en Pico Truncado- poniendo a disposición de la justicia a cinco personas, tras arduas tareas investigativas realizadas a raíz de un hecho de robo en la localidad truncadense, donde un hombre, semanas atrás, fue amenazado y agredido en la vía pública, momento en el cual le efectuaron disparos de arma de fuego sin lograr lesionarlo.



Con la intervención del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Cimini, llevamos adelante los operativos, donde secuestramos 9 teléfonos celulares, 29 municiones, un vehículo Peugeot y vestimenta de interés para la causa. Además, en uno de los domicilios encontramos un sector acondicionado como vivero, en el cual hallamos 14 plantas de marihuana, cannabis, dinero en efectivo, y elementos de corte y fraccionamiento.



Asimismo, en Caleta Olivia, registramos que uno de los jóvenes, de 27 años de edad, contaba con pedido de captura. Al mismo tiempo, incautamos herramientas y una bicicleta, las cuales guardarían relación con otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.



En los procedimientos, coordinados por el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, trabajó el Grupo de Operaciones Especiales, Infantería, Comando de Patrulla, DDI, y las comisarías locales.