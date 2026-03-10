Allanamientos en Caleta Olivia por disparos con arma de fuego: secuestran una pistola 9 mm y un vehículo

Un operativo policial realizado en el barrio 17 de Octubre permitió secuestrar un arma de fuego, municiones y otros elementos vinculados a una investigación por abuso de arma de fuego. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia y contó con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante este lunes 9 de marzo un operativo judicial en Caleta Olivia en el marco de una investigación por abuso de arma de fuego, con intervención del Juzgado de Instrucción N°1 de la ciudad.

El procedimiento se inició tras una denuncia realizada al mediodía por una vecina, quien alertó que varios individuos que se desplazaban en un automóvil habrían efectuado disparos en inmediaciones de la calle Libertador, en el barrio 17 de Octubre. De acuerdo con lo informado, posteriormente los sujetos descendieron del vehículo e ingresaron a un domicilio del sector.

Ante la situación, se dispuso de manera preventiva una consigna policial en el lugar. A partir de las tareas investigativas y de las pruebas recabadas, la autoridad judicial libró órdenes de allanamiento, además de requisas vehiculares y personales para dos viviendas del mencionado barrio.

El operativo fue coordinado por la Dirección General Regional Norte y contó con la participación de efectivos de Fuerzas Especiales, Infantería, Comando Radioeléctrico, Cuerpo de Prevención Barrial y personal de la División Comisaría Tercera, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las diligencias judiciales.

Las actuaciones fueron supervisadas por el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Prodromos, y el subjefe de Policía, comisario general Luis Bordón, quienes estuvieron presentes en el lugar junto a superintendentes de la institución.

Como resultado de los allanamientos, uno de los domicilios arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros, vainas servidas del mismo calibre, municiones, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. También se incautó un vehículo vinculado a la investigación.

Además, a partir de las tareas investigativas y de los elementos secuestrados, se logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido horas antes en un comercio.

Los autores quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1 de Caleta Olivia para determinar las responsabilidades correspondientes.