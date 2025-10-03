Allanamiento positivo y detención por robo calificado en Río Gallegos

Un allanamiento realizado este jueves por la tarde en un domicilio de la capital santacruceña concluyó con la detención de un hombre y el secuestro de elementos vinculados a un robo calificado ocurrido en una panadería local.

El hecho delictivo había sido denunciado el día anterior en un comercio ubicado en calle Ramón y Cajal al 1500, donde un sujeto ingresó armado con un cuchillo y sustrajo la caja registradora con dinero en efectivo, tras amenazar al personal. La investigación fue iniciada por la Comisaría Cuarta, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 2.

A partir de las tareas de campo y análisis de información, la División Investigaciones logró identificar al sospechoso y localizar un domicilio en calle Hernán Cortez, desde donde se libró la orden de allanamiento.

El operativo fue llevado a cabo alrededor de las 18 horas por efectivos de la DDI con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E.), personal de la Comisaría Cuarta y de la Comisaría Sexta. En el lugar se secuestraron prendas de vestir, calzado, una gorra, un teléfono celular y otros artículos que tendrían relación directa con el hecho investigado. Todo lo actuado fue documentado mediante registro fotográfico.

Durante la diligencia también se encontró a una menor con antecedentes en otras intervenciones, por lo que se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, que dispuso su resguardo en un hogar convivencial.

El principal implicado quedó detenido en carácter comunicado, y se dispuso la confección de fichas dactiloscópicas, planilla prontuarial e informes de antecedentes a nivel provincial y nacional.

Desde la Policía de Santa Cruz destacaron la labor investigativa y la rápida coordinación interinstitucional, que permitieron esclarecer el hecho y reforzar el compromiso de la fuerza con la seguridad ciudadana.