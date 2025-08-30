ALLANAMIENTO POSITIVO POR INVESTIGACIÓN DE CIBERCRIMEN EN RIO GALLEGOS: La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 29 de agosto de 2025, alrededor de las 15:40 horas, personal de la División Cibercrimen llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una investigación por el delito de tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil, originada a partir de reportes emitidos por la Cybertipline del NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). El allanamiento fue dispuesto por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Río Gallegos, a cargo de la Sra. Jueza Dra. Yamila Borquez, y se realizó en un inmueble ubicado en pasaje Mouesca al 600, de esta ciudad capital.Durante la diligencia, que culminó con resultados positivos, se procedió al secuestro de elementos informáticos y dispositivos electrónicos de interés para la causa, entre ellos:• teléfonos celulares de distintas marcas.• notebooks.• CPU• pendrives.• tablet.El procedimiento contó con la colaboración de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, así como con la presencia del Coordinador, Asistencia y Asesoramiento del Ministerio de Seguridad. Finalizado el operativo, el implicado quedó a disposición de la magistratura interviniente.División Comunicación y Difusión – Policía de la Provincia de Santa Cruz