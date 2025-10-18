Allanamiento positivo en Río Gallegos por una investigación de defraudación con tarjetas de crédito

La Policía de la Provincia de Santa Cruz, a través de la División Cibercrimen, llevó adelante un allanamiento con resultados positivos en la ciudad de Río Gallegos, en el marco de una investigación por defraudación mediante el uso indebido de tarjetas de crédito, delito tipificado en el artículo 173 inciso 15 del Código Penal Argentino.

El procedimiento se realizó este 17 de octubre de 2025, por orden del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de Río Gallegos, en un domicilio ubicado en pasaje Haití al 100, y contó con la colaboración de personal de la División Investigaciones Río Gallegos.

Durante la diligencia, que se desarrolló alrededor de las 15:00 horas, los efectivos secuestraron diversos elementos de interés para la causa, entre ellos:

Prendas de vestir varias (campera, pantalón y zapatillas).

Una tarjeta de crédito a nombre de la persona damnificada.

Tickets relacionados con operaciones investigadas.

El operativo se realizó bajo las directivas del magistrado interviniente y concluyó cerca de las 16:50 horas. En el lugar fueron demorados dos hombres mayores de edad, quienes fijaron domicilio a disposición de la autoridad judicial competente.

Desde la División Comunicación y Difusión destacaron el trabajo conjunto entre las áreas especializadas y el compromiso de la Policía Provincial en la lucha contra los delitos informáticos y las maniobras de fraude financiero.