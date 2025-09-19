Allanamiento por violencia digital en Río Gallegos: Aplicación de la ley Olimpia



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 18 de septiembre del corriente año, a las 09:00 horas, personal de la División Cibercrimen de Río Gallegos llevó adelante un procedimiento judicial ordenado por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2 Local, en el marco de la normativa vigente que incorpora la violencia digital (Ley Olimpia N° 27.736) como modalidad de violencia de género dentro de la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.



Esta reciente incorporación normativa, que se encuentra contemplada en el artículo 2 inciso H de la citada ley, protege el derecho a la dignidad, reputación e identidad de las personas también en los espacios digitales. De este modo, la justicia y las fuerzas de seguridad amplían su ámbito de actuación frente a situaciones de hostigamiento, acoso o vulneración de derechos a través de medios electrónicos y tecnológicos.



En cumplimiento del Ordenamiento Judicial, personal policial junto a funcionarios judiciales se constituyeron en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Hernán Cortez y Vilcapugio, donde se notificaron medidas cautelares al involucrado y posteriormente se realizó el allanamiento.



El procedimiento arrojó resultados positivos, procediéndose al secuestro de diversos elementos tecnológicos de interés para la investigación, entre ellos:



• teléfonos celulares de diferentes marcas.

• notebooks (Lenovo y HP Compaq).

• disco rígido.

• grabador de voz.

• cámara digital GoPro.

• cámara digital.

• dispositivos pendrive.

• hub.

• convertidor USB.

• tarjetas de memoria.



Cabe resaltar que en este operativo se contó con la colaboración de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, fortaleciendo el abordaje interdisciplinario de este tipo de delitos.



Finalmente, se dejó constancia que, conforme lo informado por la Secretaría de Violencia Doméstica de turno, el causante fijó domicilio a disposición de la magistratura interviniente.



Con este accionar, la Policía de la Provincia de Santa Cruz, a través de sus áreas especializadas, reafirma su compromiso en la investigación de los delitos cometidos en entornos digitales, colaborando con la justicia y garantizando la aplicación efectiva de la Ley Olimpia, que representa un avance significativo en la protección integral de las víctimas de violencia de género en el ámbito tecnológico.