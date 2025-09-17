Allanamiento por robo en vivienda en Puerto Deseado



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido días atrás en la ciudad de Puerto Deseado, personal de la División de Investigaciones local llevó adelante diligencias judiciales que permitieron el secuestro de elementos de interés para la causa.



El hecho tuvo inicio el pasado 11 de septiembre de 2025, cuando un vecino denunció la sustracción de un elemento electrónico de su domicilio, tras constatar daños por forzamiento en el ingreso al inmueble.

A raíz de las tareas investigativas, la División de Investigaciones de Puerto Deseado, dependiente del Departamento del Delito Organizado Zona Norte, solicitó las medidas judiciales pertinentes al Juzgado de Instrucción local, que dispuso el allanamiento de un domicilio ubicado en calle Agrimensor Escola al 800, así como la requisa de un vehículo particular y de una persona vinculada a la investigación.



Durante el procedimiento, realizado el 16 de septiembre de 2025 a las 11:05 horas, se logró el secuestro de un teléfono celular, perteneciente al causante el cual será sometido a pericias fines pertinentes.

Las actuaciones continúan bajo directivas del magistrado interviniente.

