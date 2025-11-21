Allanamiento en Puerto San Julián: un detenido y más de $39 millones en drogas secuestradas

Tras una investigación por un violento robo ocurrido en octubre, la Policía realizó un allanamiento que permitió detener a un sospechoso e incautar cocaína, marihuana, armas y municiones en un domicilio del barrio Periódico del Sonido.

La Policía de Santa Cruz concretó un importante operativo en Puerto San Julián en el marco de una investigación iniciada por un hecho ocurrido el 16 de octubre, cuando cuatro individuos encapuchados irrumpieron violentamente en una vivienda del Parque Industrial. Los delincuentes portaban un arma de fuego y un arma blanca, redujeron al propietario en el baño y registraron la casa, retirándose únicamente con una tableta en desuso al no encontrar dinero.

A partir de este episodio, la División de Investigaciones local llevó adelante un trabajo minucioso que incluyó el análisis de registros fílmicos aportados por vecinos y otros indicios. Esto permitió identificar a uno de los presuntos involucrados y al vehículo utilizado en el asalto.

Con estos elementos reunidos, el 20 de noviembre se ejecutó un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Periódico del Sonido al 1900, por orden judicial. El operativo estuvo a cargo de la División Comisaría Segunda, con apoyo de la División de Investigaciones. Durante la requisa, y tras el hallazgo de sustancias ilegales, se sumó la División Narcocriminalidad.

El procedimiento arrojó resultados significativos: se incautaron municiones de distintos calibres, un arma blanca de grandes dimensiones, 350 gramos de clorhidrato de cocaína —valuados en aproximadamente $26.250.000—, 510 gramos de marihuana —con un valor estimado de $12.750.000—, divisa extranjera, dispositivos electrónicos, una balanza y otros elementos de interés para la causa. Todo quedó a disposición de la justicia provincial y de la Fiscalía Federal interviniente.

El propietario del inmueble fue detenido por órdenes de la Fiscalía Federal. En los próximos días, la Oficina Judicial de la Subdelegación Caleta Olivia celebrará la audiencia de control de detención e imputación.

La investigación continúa para dar con el resto de los participantes del hecho, y las autoridades informarán nuevos avances a medida que se produzcan.