Allanamiento en Pico Truncado: secuestran una camioneta y aprehenden a un hombre



El procedimiento fue realizado por la Comisaría Primera en el marco de una causa por robo. Durante el operativo, una persona intentó obstaculizar la labor policial y fue reducida.

Personal de la División Comisaría Primera de Pico Truncado llevó adelante un procedimiento en cumplimiento de una orden de allanamiento, requisa vehicular y secuestro, dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la localidad, en el marco de una causa por robo.

Durante el operativo, se procedió al secuestro de una camioneta que se encontraba sobre la vía pública. En ese contexto, una persona intentó entorpecer el accionar policial, por lo que fue reducida mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable, trasladada posteriormente al nosocomio local y aprehendida.

Asimismo, se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de personal de Criminalística, incluyendo inspección ocular y pericias sobre el rodado.

Finalmente, y por disposición judicial, una vez cumplidos los pasos procesales, el vehículo fue restituido a su propietaria.