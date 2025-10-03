Allanamiento en Pico Truncado por apropiación indebida: secuestran equipamiento de una carnicería

Un operativo policial en un domicilio de Pico Truncado permitió recuperar numerosos elementos vinculados a la actividad comercial cárnica, en el marco de una causa por presunta apropiación indebida. Un hombre quedó imputado y deberá presentarse ante la Justicia.

La Policía de Santa Cruz informó que este miércoles, cerca de las 13:20 horas, personal de la División de Investigaciones de Pico Truncado llevó adelante un allanamiento en un inmueble de calle Rivadavia, en el marco de una causa por “Apropiación Indebida”.

La medida, ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, dio como resultado el secuestro de diverso equipamiento utilizado en una carnicería. Entre los elementos incautados se encuentran una exhibidora de carne, una heladera carnicera, una mesa de trabajo, una embutidora de chorizos, una balanza de precisión, un mostrador, cuchillos, gancheras metálicas con ganchos, bandejas, bobinas de hilo, una piedra de afilar eléctrica y una tabla de corte, entre otros.

Asimismo, se informó que un hombre mayor de edad quedó vinculado a la investigación, debiendo fijar domicilio a disposición del magistrado interviniente. Los objetos recuperados fueron restituidos a su legítimo propietario bajo las formalidades legales correspondientes.