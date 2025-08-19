Allanamiento en Perito Moreno: secuestran prendas vinculadas a un intento de incendio intencional

La DDI de Perito Moreno realizó un allanamiento positivo en una vivienda tras el intento de incendio de un vehículo. Dos hombres mayores de edad fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.

El pasado 14 de agosto, la División de Investigaciones (DDI) de Perito Moreno llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo al 2000, en el marco de una causa por daños iniciada tras el intento de incendio de un vehículo en esa ciudad.

El hecho se registró durante la madrugada del 13 de agosto, cuando una mujer solicitó la presencia policial en su domicilio de calle Laprida, luego de advertir que el automóvil Volkswagen Gol MSI de su padre comenzaba a prenderse fuego de manera intencional. Bomberos locales intervinieron rápidamente y lograron sofocar el foco ígneo.

A partir de la denuncia, la DDI inició tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios. Con los primeros informes elevados al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Las Heras, el magistrado ordenó un allanamiento en la tarde del 14 de agosto.

La diligencia arrojó resultados positivos con el secuestro de prendas de vestir consideradas de interés para la causa. En el domicilio se encontraban dos hombres mayores de edad, quienes fueron trasladados a la comisaría local tras ser examinados por personal médico, quedando a disposición de la Justicia.