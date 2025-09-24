EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Allanamiento en el barrio La Herradura: secuestraron dispositivos electrónicos y un arma de fuego

Compartir

La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz llevó adelante un allanamiento en un domicilio del barrio La Herradura, en el marco de una causa vinculada a medidas de protección intrafamiliar.

El procedimiento, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2, se realizó a las 17:30 horas y contó con la participación de notificadores del Tribunal Superior de Justicia y testigos hábiles, además de personal de la División Apoyo Tecnológico, Comisaría Séptima, Criminalística y el Departamento Delito Organizado Zona Sur.

Durante el operativo se secuestraron distintos elementos tecnológicos e informáticos, entre ellos:

  • 3 teléfonos celulares
  • 1 DVR
  • 1 router WiFi
  • 1 tablet Samsung
  • 1 tarjeta SIM
  • 2 pendrives
  • 4 tarjetas de memoria
  • 3 adaptadores para tarjetas de memoria

Además, en el lugar se halló y secuestró una pistola calibre 9 mm marca Ekol, que quedó a disposición de Criminalística para peritajes.

Tras finalizar la diligencia, el causante fijó domicilio conforme lo dispuesto por la Secretaría de Violencia Doméstica, quedando a disposición de la magistratura interviniente.

Un bombero salvó a un niño de un año que se encontraba asfixiado en Río Gallegos

Allanamiento en el barrio La Herradura: secuestraron dispositivos electrónicos y un arma de fuego

Dos personas resultaron lesionadas en un choque sobre la Avenida San Martín

También