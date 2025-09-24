Allanamiento en el barrio La Herradura: secuestraron dispositivos electrónicos y un arma de fuego

La División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz llevó adelante un allanamiento en un domicilio del barrio La Herradura, en el marco de una causa vinculada a medidas de protección intrafamiliar.

El procedimiento, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2, se realizó a las 17:30 horas y contó con la participación de notificadores del Tribunal Superior de Justicia y testigos hábiles, además de personal de la División Apoyo Tecnológico, Comisaría Séptima, Criminalística y el Departamento Delito Organizado Zona Sur.

Durante el operativo se secuestraron distintos elementos tecnológicos e informáticos, entre ellos:

3 teléfonos celulares

1 DVR

1 router WiFi

1 tablet Samsung

1 tarjeta SIM

2 pendrives

4 tarjetas de memoria

3 adaptadores para tarjetas de memoria

Además, en el lugar se halló y secuestró una pistola calibre 9 mm marca Ekol, que quedó a disposición de Criminalística para peritajes.

Tras finalizar la diligencia, el causante fijó domicilio conforme lo dispuesto por la Secretaría de Violencia Doméstica, quedando a disposición de la magistratura interviniente.